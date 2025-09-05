Imparare o migliorare l’inglese? La scuola che fa per te

Dal 1 Settembre, JUMP IN! English Language School ha riaperto le iscrizioni e invita bambini, ragazzi a scoprire i suoi corsi attraverso le demo-lesson gratuite, un’occasione unica per conoscere il nostro metodo innovativo e coinvolgente, placement test per gli adulti.

L’inglese che serve a scuola, ma soprattutto oltre la scuola (e il lavoro!)

Studiare l’inglese oggi significa molto più che avere buoni voti o superare un esame. Significa aprire porte a esperienze concrete: viaggi studio all’estero, soggiorni in famiglia, Erasmus, opportunità lavorative in Italia e nel mondo, maggiore sicurezza quando si viaggia.

I nostri corsi, dai bambini agli adulti, accompagnano passo dopo passo verso un inglese vivo e utile, con un approccio pratico e interattivo che mette gli studenti al centro. Le preparazione agli esami sono tra i corsi più apprezzati e ogni anno centinaia dei nostri studenti sostengono l’esame per l’ottenimento di una certificazione Cambridge University.

La parola ai nostri studenti

Ecco cosa racconta Marco, 14 anni, che frequenta JUMP IN! da tre anni:

“All’inizio pensavo fosse la solita lezione di inglese… invece qui è diverso. Facciamo giochi di ruolo, conversiamo di argomenti che interessano ai ragazzi della nostra età e facciamo persino piccoli progetti in inglese. È come usare la lingua nella vita vera. Quando sono andato in vacanza a Londra con i miei genitori ho capito davvero quanto fosse utile: riuscivo a parlare senza paura! Alla fine dell’anno ho anche sostenuto l’esame senza alcun timore e con ottimi risultati! Che soddisfazione…”

Anche Sara, 38 anni, che lavora in un’azienda internazionale, aggiunge:

“Con i corsi di Jump In! ho trovato finalmente la formula giusta: l’insegnante mi guida nella conversazione, mi corregge e mi suggerisce nuovi strutture e vocaboli. Con i materiali on-line mi hanno consigliato, mi esercito quando ho mezz’ora libera. È un metodo pratico e motivante, che mi sta dando sicurezza anche nelle riunioni in inglese.”

Iscrizioni e Demo-Lesson

Le iscrizioni aprono ufficialmente il 1 Settembre 2025.

Partecipa alle demo-lesson gratuite: i posti sono limitati, prenota subito il tuo!

Scopri di più su www.jump-in.it o seguici su Instagram e Facebook @jumpinels. Per informazioni chiama il 351-8929756 o scrivici a info@jump-in.it.