In via 25 Aprile lavi di tutto, anche il tuo cane

Concorezzo. Da un anno, la lavanderia automatica di via XXV Aprile rappresenta un punto di riferimento per chi cerca praticità e qualità nel servizio di lavanderia. In particolare, questa offre la possibilità di lavare e asciugare self-service. Spaziosa e sempre impeccabile, offre anche lavatrici dedicate ai nostri amici a quattro zampe, un’attenzione in più per le esigenze degli animali.

Si tratta della prima lavanderia certificata nel territorio dalla Allegrini, che garantisce l’adozione di prodotti e metodi di lavaggio in grado di assicurare non solo la pulizia, ma anche la disinfestazione dei tessuti. Un servizio che unisce tecnologia e igiene, per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Dietro questa iniziativa ci sono un marito e una moglie, Ramez e Nina, una coppia che, grazie a una serie di coincidenze, ha deciso di avviare questa attività in aggiunta al loro lavoro principale, lontano dalla Brianza. Un progetto che ha preso vita con passione e dedizione, per offrire al quartiere un servizio pratico, ma anche attento alla qualità.

La lavanderia non rappresenta solo un semplice luogo dove lavare i vestiti, ma è diventata un punto di incontro per i residenti del quartiere, i quali apprezzano la qualità del servizio offerto. Ramez e Nina si sono impegnati a instaurare un legame con la clientela, trasformando la loro lavanderia in un vero e proprio fulcro della comodità dove, oltre a ritirare i propri vestiti puliti, è possibile godersi un momento di pausa sorseggiando un buon caffè.

La lavanderia è aperta tutti i giorni dalle 08:00 alle 22:00.

Listino prezzi con DETERSIVI INCLUSI:

-Lavaggio da 4,50 €

– Asciugatura da 1,50 €

– PET WASH da 4,50 €

Leggi anche