In evidenza

Referendum, per una giustizia più giusta

Whisky, imperdibile serata di degustazione

Pezzotto: concorezzese paga 1000 euro alla Lega calcio e viene

Bambini e natura: idee per il centro estivo

Bellusco, nuova Casa di Comunità

March 7, 2026
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Referendum, per una giustizia più giusta

Mar 07, 2026

Whisky, imperdibile serata di degustazione

Mar 06, 2026

Pezzotto: concorezzese paga 1000 euro alla Lega calcio

Mar 06, 2026

Bambini e natura: idee per il centro estivo

Mar 05, 2026
Concorezzo > redazionali > Levati cerca un nuovo meccanico
#redazionali

Levati cerca un nuovo meccanico

  • Redazione / 3 Marzo 2026

A Concorezzo una storica officina guarda al futuro e cerca un nuovo meccanico

A Concorezzo, dal 1972, opera una storica officina con vendita auto che negli anni ha saputo coniugare tradizione artigiana e innovazione tecnologica, diventando una realtà solida, dinamica e in continua crescita.

La grande professionalità e il percorso imprenditoriale sono stati negli anni riconosciuti: l’officina ha infatti ricevuto premi da Confartigianato e dall’amministrazione comunale.

Dal 1991 è anche Service Volkswagen, offrendo assistenza specializzata sul marchio e su vetture multimarca.

Accanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, l’officina si occupa di installazione impianti GPL e ganci traino, investendo costantemente in strumenti di diagnosi elettronica e formazione tecnica. In questo contesto di sviluppo e innovazione, l’azienda è alla ricerca di un tecnico appassionato da inserire nel proprio team.

Di seguito, nel dettaglio, la posizione aperta.

Cosa farai:
Eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliandi, freni, pneumatici).
Garantire la massima cura e precisione nella riconsegna del veicolo al cliente.

Requisiti richiesti:
Esperienza pregressa documentabile in autofficina.
Conoscenza della meccanica e della meccatronica moderna.
Serietà professionale.

Cosa offriamo:
Contratto a tempo indeterminato (dopo prova) con inquadramento secondo CCNL Metalmeccanico.
Ambiente di lavoro stimolante.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato.

Una realtà storica che, dopo oltre cinquant’anni di attività, continua a crescere e a investire nelle persone, puntando su competenza, passione e qualità del servizio.