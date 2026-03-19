Pasqua e Pasquetta all’Acquaworld di Concorezzo

Concorezzo. È una Pasqua diversa dal solito quella che il 5 e il 6 attende le famiglie ad Acquaworld, il parco acquatico indoor e outdoor di Concorezzo grande più di 20.000 metri quadrati e dotato di nove scivoli acquatici, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31°.

Acquistando i biglietti online, sarà possibile prenotare un’esperienza che renderà uniche le festività pasquali. Un simpatico coniglietto accoglierà i visitatori all’ingresso dello spazio in cui tra musica, ballo, animazione e festa grandi e piccini potranno dare libero sfogo al divertimento e alla voglia di stare insieme.

I piccoli ospiti avranno la possibilità di mettersi alla prova in un’avventurosa caccia al tesoro piena di enigmi e di ricordi da portare a casa.

Per le due giornate all’insegna dell’energia e della leggerezza il programma prevede:

• 10:00 – Welcome con il coniglio pasquale

• 11:00 – Baby Schiuma Party e Baby Dance

• 11:30 – 1° turno caccia al tesoro con giochi, enigmi e sfide

• 14:30 – 2° turno caccia al tesoro con giochi, enigmi e sfide

• 16:30 – Baby Schiuma Party e Baby Dance

• 17:00 – Saluti e foto con il coniglio pasquale

La disponibilità dei posti è limitata e tutte le info sono consultabili sul sito del parco e sulla pagina Instagram.

Non resta che mettere in borsa costume e asciugamano e prepararsi a vivere una Pasqua davvero speciale!

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