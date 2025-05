Quattro giorni di eventi al Bunker

Concorezzo. 4 giorni di musica no stop al Bunker bar Concorezzo

di via Via Monte Rosa 34

Primo maggio BUNKER ROCK FEST musica live dalle ore 10 a mezzanotte

Venerdì sera sabato sera e domenica sera tre serate con musica dal vivo

– venerdì sera musica latina con aperitivo Tex mex

– ⁠sabato sera band musica dal vivo anni 90/00

– ⁠domenica sera dalle 19 alle 21 ragazzi di una scuola che cantano e a seguire dalle 21 band

