Qui si assumono 100 persone (per l’estate)

Concorezzo. Acquaworld, l’unico parco acquatico aperto tutto l’anno in Italia con piscine indoor e outdoor, ha avviato una nuova campagna di recruiting con oltre 100 posizioni aperte in vista della stagione estiva. Le selezioni riguardano profili operativi, tecnici e addetti ai servizi, con opportunità rivolte sia a candidati con esperienza sia a persone alla prima occupazione.

Il piano di inserimenti interessa diverse aree del parco acquatico e benessere e punta a rafforzare gli organici nei mesi di maggiore affluenza.

Le posizioni aperte

40 Assistenti bagnanti

Richiesta maggiore età, brevetto in corso di validità e disponibilità al lavoro su turni, nei weekend e durante l’estate.

Richiesta maggiore età, brevetto in corso di validità e disponibilità al lavoro su turni, nei weekend e durante l’estate. 40 Assistenti scivoli

Richiesta maggiore età, predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità al lavoro su turni, weekend compresi.

Richiesta maggiore età, predisposizione al contatto con il pubblico e disponibilità al lavoro su turni, weekend compresi. 5 Manutentori generici

Richiesta esperienza minima di due anni in manutenzione ordinaria e straordinaria, competenze in pittura, piccola falegnameria e interventi idraulici di base.

Richiesta esperienza minima di due anni in manutenzione ordinaria e straordinaria, competenze in pittura, piccola falegnameria e interventi idraulici di base. 50 Addetti alla ristorazione

Richiesta esperienza nel settore e possesso di Attestato di Formazione Alimentaristi o titolo equivalente.

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Contratti e requisiti

Le opportunità prevedono prevalentemente contratti stagionali, con possibilità di formazione iniziale e inserimento in team già strutturati. Per alcune figure tecniche è previsto il contratto full time a tempo determinato con prospettive di continuità.

Tra i requisiti trasversali richiesti: flessibilità oraria, disponibilità nei festivi, attitudine al lavoro di squadra e orientamento al cliente.

Come candidarsi

Le candidature possono essere inviate online attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Acquaworld https://acquaworld.it/it/lavora-con-noi