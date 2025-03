Ristrutturazioni al passo con i tempi per la scuola di Cologno al Serio

Il Comune di Cologno al Serio, nella media pianura bergamasca, registra costantemente un incremento di abitanti, ha infatti superato nel 2021 quota undicimila. Ciò comporta al contempo una sfida costante e la necessità di soddisfare la richiesta di interventi che garantiscano spazi adeguati alla formazione dei suoi cittadini più preziosi, gli studenti.

Proprio per questo, la scuola secondaria locale vedrà presto grandi trasformazioni. Il progetto, realizzato assieme a Briane srl e presentato per ottenere dei finanziamenti, prevede la trasformazione della locale scuola media in un edificio NZEB, grazie al contributo GSE (e di un precedente contributo ottenuto tramite il PNRR).

Trattasi di interventi finalizzati a favorire la riqualificazione energetica del fabbricato comunale ed incrementarne il valore patrimoniale. Gli interventi verteranno sulla formazione di un cappotto termico costituito da pannelli in EPS con grafite dello spessore di 18 cm, successivamente rasato e intonacato. Sempre per quanto riguarda le superfici opache verrà coibentata la copertura dell’auditorium con la posa di pannelli in lana di roccia dello spessore di 20 cm e verrà inoltre posto un pannello di 6 cm di poliuretano espanso tra il nuovo controsoffitto acustico e il solaio di copertura del piano primo. Saranno sostituiti tutti i serramenti con elementi in alluminio a taglio termico e vetrate isolanti, eliminate le parti basse cieche attualmente tamponate con pannelli poliuretanici a bassa coibentazione e costruito un bordo di drenaggio per i davanzali. Verrà inoltre riqualificata la centrale termica; l’immobile “scuola” (oggetto di intervento) sarà reso autonomo e dotato di una nuova centrale termica che sarà caratterizzata da un sistema ibrido composto da una pompa di calore aria-acqua e da una caldaia a condensazione ad alta efficienza a servizio delle zone termiche dell’edificio oggetto di intervento. La produzione acqua calda sanitaria continuerà essere dislocata nei vari servizi/bagni ricorrendo all’utilizzo di scaldabagni in pompa di calore ad accumulo con integrazione del solare termico al fine di migliorare l’efficienza di generazione della produzione sanitaria. Verrà inoltre realizzato un impianto di ventilazione meccanica controllata, verrà installato in copertura un impianto fotovoltaico da 80 kWp e verrà installato un nuovo impianto di illuminazione a LED.