Serie A1, la Numia suona la sesta sinfonia

NUMIA VERO VOLLEY-OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 3-0

La Numia Vero Volley inanella la sesta vittoria in 6 incontri di Serie A1 e tiene botta alla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano in testa alla classifica. Contro l’Omag Consolini Volley 1907 di San Giovanni in Marignano la squadra allenata da Gianlorenzo “Chicco” Blengini ha faticato solo nel primo dei 3 set per arrivare prima al traguardo dei 25 punti. A mettere in difficoltà le lombarde sono stati i muri e gli attacchi dal centro delle romagnole, oltre al fatto che Blengini ha schierato titolari per la prima volta Sato e Sartori rispettivamente per Lanier e Kurtagic: la schiacciatrice giapponese e la centrale italiana hanno faticato all’inizio, ma nei set successivi sono andate in crescendo chiudendo alla grande. Grande protagonista all’Opiquad Arena di Monza, davanti a 3193 spettatori, è stata l’opposta Paola Egonu, alla quale è stato assegnato il premio di Mvp in virtù dei 19 punti complessivi messi a terra (tra cui 1 ace e 1 muro) e del 53% in attacco.

Pronti, via e le romagnole guidate da Massimo Bellano si portano sul 3-6 trascinate da Wilson e Adelusi (la prima chiuderà a 6 punti nel parziale mentre la seconda con un misero 14% in attacco). Al contrario le schiacciatrici di casa partono male facendo registrare a fine set 0 su 4 e il 16% in attacco Piva e Sato rispettivamente. Nonostante l’immediata rimonta (6-6) le ospiti non mollano la presa e tengono in apprensione la difesa lombarda in particolare con insidiosi pallonetti sui 2-3 metri. Un altro attacco di Wilson e un errore di Egonu riportano le ospiti a +3 (13-16). Ci vogliono proprio 2 punti della stessa capitana (muro e attacco) a riportare la parità nel punteggio (19-19). Il testa a testa prosegue fino al 21-21, quando un’infrazione di Wilson e una schiacciata di Lanier, subentrata a Sato, danno alle biancoblù quel margine di 2 punti che grazie a Egonu incrementano nel finale (25-22).

Le romagnole accusano il colpo e la Numia ne approfitta per volare sul 9-3 nel secondo set. Le ospiti provano ad accorciare con Adelusi e Rivero (13-10), ma un filotto di 5 punti delle atlete di Blengini ipoteca la frazione di gioco. Le biancoblù amministrano il vantaggio e nel finale si scatena Sartori che chiude il parziale con 5 punti (che a fine match saranno in totale 10). Il punto del 25-16 lo mette però a terra Piva.

Il terzo set è quasi un monologo Vero Volley che, dopo un attimo avvio (4-1, 10-4), si fa riavvicinare da una scatenata Bracchi (11-8). È però l’ultimo sussulto delle ragazze ospiti, che poco dopo subiscono un parziale di 10-0 da parte delle padrone di casa. A mettere a ferro e fuoco le difese avversarie è Sato, che nella frazione di gioco mette a terra 9 dei suoi 14 punti complessivi. Anche stavolta, però, il punto che chiude il set 25-11 lo firma Piva.