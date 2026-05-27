A Concorezzo un tour in bici straordinario

Concorezzo. Sport, inclusione e resilienza si incontrano a Concorezzo grazie all’arrivo del “Tour in bici alla scoperta dei 4 Elementi”, l’iniziativa ideata dall’atleta paralimpico Andrea Devicenzi che attraverserà l’Italia in sella alla sua bicicletta per promuovere valori sociali, solidarietà e partecipazione.

La città sarà protagonista della 15ª tappa del tour, in programma giovedì 28 maggio, con arrivo previsto nel pomeriggio dopo un lungo percorso partito da Villa d’Adda e transitato da Lecco, Bellagio, Ghisallo e Monza.

L’evento non sarà soltanto una sfida sportiva, ma anche un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e dell’impegno sociale. Il progetto “Alla scoperta dei 4 Elementi”, che richiama simbolicamente aria, terra, fuoco e acqua, punta infatti a raccontare il territorio italiano attraverso il ciclismo, promuovendo al tempo stesso storie di resilienza e solidarietà.

A Concorezzo l’iniziativa coinvolgerà associazioni, volontari e cittadini in una vera e propria “carovana” dedicata allo sport inclusivo. Particolare attenzione sarà riservata al sostegno delle attività di Cascina San Vincenzo, realtà impegnata quotidianamente nell’accompagnamento di bambini e ragazzi con autismo. Il passaggio del tour diventerà così un momento di incontro e partecipazione aperto a tutta la comunità.

Secondo il programma, l’arrivo della carovana è previsto intorno alle 16 con partenza da via San Vincenzo e conclusione in via 1° Maggio. Gli organizzatori invitano cittadini, appassionati di ciclismo e famiglie a unirsi simbolicamente al gruppo accompagnando l’atleta durante il tratto cittadino. Un’occasione pensata non solo per condividere la passione per la bicicletta, ma anche per trasmettere un messaggio positivo legato alla forza di volontà e alla capacità di superare gli ostacoli.

La giornata proseguirà poi in serata con una conferenza pubblica aperta alla cittadinanza nella sala convegni APA Confartigianato di Monza, in viale Stucchi 64. Durante l’incontro Andrea Devicenzi racconterà la propria esperienza personale e sportiva, soffermandosi sui temi della resilienza, della motivazione e dell’importanza dello sport come strumento educativo e sociale.

L’iniziativa rappresenta quindi un’opportunità concreta per valorizzare il volontariato e il lavoro delle associazioni del territorio, confermando ancora una volta il forte legame tra sport, inclusione e comunità.

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