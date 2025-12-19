Al Monza è un… Bianco Natale

L’ultima partita prima di Natale vedrà il Monza ospitare all’U-Power Stadium, domani alle ore 15, la Carrarese allenata da Antonio Calabro, tecnico che i biancorossi hanno incontrato solo il 26 aprile 2019 nella finale di andata di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese Castrense. La formazione brianzola arriva da un mini-ciclo negativo di 2 punti in 3 partite che le ha fatto perdere la prima posizione in classifica a vantaggio del Frosinone. Il “trainer” Paolo Bianco non è però preoccupato della situazione, come ha dichiarato nella consueta conferenza stampa della vigilia: “È vero che abbiamo 4 giocatori infortunati, ossia Forson, Zeroli, Colpani e Caprari, e che altri elementi sono stati male in settimana per virus influenzali, ma a livello morale stiamo bene e arriviamo da alcuni ottimi allenamenti. Perché stiamo bene a livello morale? Perché abbiamo perso a Venezia contro una squadra che attualmente è più forte di noi, una cosa del tutto normale considerando che i lagunari rispetto a noi hanno iniziato il campionato con la stessa proprietà dell’anno scorso, che il nuovo allenatore e il direttore sportivo già si conoscevano e che i giocatori in estate non erano scontenti di restare lì nonostante la retrocessione. E dunque noi stiamo bene perché, nonostante i problemi che abbiamo avuto a inizio stagione, attualmente abbiamo 2 punti in più del Venezia e se il campionato fosse finito saremmo promossi in Serie A. E questo è successo grazie a un gruppo di ragazzi per bene che è quello che alleno e in particolare grazie ai giovani che hanno portato entusiasmo, motivazioni, energie positive. Perché non siamo primi? Perché in alcune partite in cui eravamo in vantaggio per 1-0 non abbiamo sfruttato molte situazioni avute per raddoppiare o triplicare e poi siamo stati raggiunti. Sottolineo inoltre che siamo primi per pali presi, ben 8, e che non ci è stato concesso alcun rigore anche quando andavano sicuramente assegnati. Siamo primi nella classifica delle occasioni create: il più grande difetto della squadra è proprio quello di non chiudere le gare. Comunque vi assicuro che dopo 2 pareggi e 1 sconfitta si hanno più motivazioni che dopo 7 vittorie consecutive, che sono quelle che avevamo ottenuto prima delle ultime 3 partite. Perché Keita Baldè non gioca sempre titolare nonostante i numeri dicano che la squadra con lui in campo ottiene molti più punti? Per me quella dei numeri è solo una coincidenza. Keita negli ultimi anni non ha quasi mai giocato da titolare a causa del suo fisico. Quando si allena in maniera giusta poi in partita fa una prestazione giusta. Ma quando il suo fisico non ce la fa ad andar forte noi non possiamo permetterci di giocare con lui titolare. Se domani ci sarà Obiang? Sì, lui e altri due giocatori della Nazionale equatoguineana hanno avuto il permesso di raggiungere un giorno dopo il raduno i compagni in Marocco per la Coppa d’Africa. Il mercato di gennaio? La società non si farà trovare impreparata qualora ci fossero delle opportunità per sistemare qualcosa. Che tipo di campionato dobbiamo aspettarci ai vertici? Credo che il campionato finirà con tante squadre ai primi posti. Quindi chi credeva che lo avevamo già vinto si tolga dalla testa che possa capitare in anticipo”.