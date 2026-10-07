Al via la stagione del Vero Volley con i maschi a cercare la salvezza e le femmine lo scudetto

Come ogni anno è il Vero Volley Day ad aprire ufficialmente la stagione monzese del Consorzio Vero Volley. All’Opiquad Arena, davanti a un migliaio di atleti e loro genitori, sono state presentate tutte le squadre, maschili e femminili, da quelle militanti nella massima serie fino ad arrivare ai bimbi e alle bimbe del minivolley passando per la compagine No Limits dedicata alle persone affette da sindrome di Down e da autismo. Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione maschile che sta per iniziare il campionato di Superlega (quella femminile era già stata presentata in pompa magna a Milano, dove purtroppo ormai disputa la maggior parte delle partite). La prima giornata è infatti in programma domenica 18 ottobre e vedrà alle ore 18 la Vero Volley Monza impegnata sul campo della Tinet Prata di Pordenone. La squadra, allenata da Massimo Eccheli, alla sua settima stagione alla guida della formazione brianzola, punta all’obiettivo della salvezza. Per il tecnico milanese le favorite per lo scudetto sono Perugia, Trentino, Verona e Civitanova. In campo femminile Conegliano resta la favorita ma la Vero Volley aspira a strappare finalmente il tricolore dalle maglie delle campionesse venete.