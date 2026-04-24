Anche il Modena si arrende a un Monza che vuole fortemente la Serie A

MONZA-MODENA 1-0

Il Monza inanella il settimo risultato utile consecutivo piegando un Modena impalpabile nel primo tempo, ma determinato nella ripresa, dove per lungo tempo ha tenuto il possesso della sfera, schiacciando i biancorossi nella propria area. I canarini, tornati a giocare a Monza dopo 29 anni, hanno così infilato la quinta partita senza vittoria, ma disputeranno certamente i play-off, quelli che i brianzoli vogliono invece evitare, continuando a lottare e sperare nella promozione diretta.

Il gruppo allenato da Paolo Bianco ha giocato bene anche oggi, ma a ritmi un po’ troppo bassi, sentendo forse il primo grande caldo e il peso dell’importanza della posta in palio. Però non hanno commesso gravi errori e hanno mostrato nel finale quella determinazione necessaria per puntare alla realizzazione del sogno chiamato Serie A.

Per la sfida contro gli emiliani Bianco, tra l’altro ex tecnico dei “canarini”, non ha potuto disporre dello squalificato Lucchesi e degli infortunati Azzi e Colombo. Rispetto alla partita vinta a Genova con la Sampdoria ha inserito Carboni e Petagna al posto di Lucchesi e Caso. Il Modena allenato da Andrea Sottil era privo degli infortunati Chichizola, Defrel, Sersanti e Gliozzi (unico ex biancorosso) nonché dell’influenzato Santoro.

Davanti agli 8039 spettatori dell’U-Power Stadium, di cui oltre 500 tifosi di fede gialloblù, il Monza prende subito in mano il pallino del gioco e al 6’ va vicino al gol con Birindelli che, dopo aver triangolato con Cutrone, prova a battere Pezzolato da posizione defilata, ma il portiere ospite gli chiude lo specchio della porta. Il Modena risponde al 10’ con Tonoli, che dal limite dell’area manda fuori. Al 20’ anche un colpo di testa di Carboni passa a lato. Al 27’, però, i biancorossi sbloccano il risultato: Petagna, spalle alla porta in mezzo all’area avversaria, si gira e prova la conclusione, che viene respinta dai suoi marcatori, ma la palla schizza verso Birindelli che in semigiravolta infila la palla nell’angolino. La reazione del Modena arriva solo al 42’ con un sinistro di Tonoli da fuori area che impegna Thiam in una parata a terra.

La ripresa vede invece il Modena prendere in mano le redini del gioco, cercando il pareggio con molti passaggi in orizzontale e molti cross. La prima occasione è però del Monza, al 6’: un sinistro di Carboni dalla distanza viene deviato in corner da Pezzolato. All’11’ Bianco inserisce Hernani e Caso per Colpani e Petagna, ma al 13’ a sfiorare il pareggio è il Modena con una staffilata di Dellavalle che passa a fil di palo poco sotto la traversa. I brianzoli vanno in sofferenza, venendo schiacciati negli ultimi 20 metri e rischiando su qualche palla vagante. Al 20’ Thiam esegue una parata strepitosa su Ambrosino, ma l’arbitro ferma il prosieguo dell’azione per fuorigioco molto dubbio. Al 25’ Mota subentra a Cutrone, però l’assedio dei canarini continua e al 47’ un colpo di testa ravvicinato di De Luca è fortunatamente troppo debole e centrale per beffare il Monza.

In sala stampa Bianco è abbastanza soddisfatto: “Abbiamo disputato un primo tempo importante, però abbiamo un po’ smesso di giocare nella parte finale. Nel secondo tempo il Modena ci ha messo in difficoltà, ma i difensori hanno fatto una partita clamorosa. Oggi si è visto che i punti ormai pesano. Dobbiamo essere più bravi nella gestione della palla. Comunque è stata davvero una vittoria molto importante. Perché non ho effettuato gli ultimi due cambi? Non volevo rompere l’equilibrio esistente, anche perché loro facevano solo cross; e poi i cambi avrebbero aumentato il tempo di recupero. Delli Carri? Questo è il suo primo campionato di Serie B, ma non avevo dubbi che sarebbe cresciuto così tanto perché tutti i giorni viene al campo con la voglia di migliorarsi. Birindelli? Ha fatto un gol incredibile, ma già aveva fatto dei bei gol. Quando era stato assente la squadra ne aveva risentito perché è un giocatore con caratteristiche uniche in questo gruppo. Cosa penso di questo campionato? Che è folle, ma io me lo sto godendo, sperando di festeggiare alla fine. Bisognerà però soffrire ancora molto”.

Sottil non è troppo amareggiato perché ha visto un buon Modena: “La mia squadra ha disputato un’ottima partita, ma dovevamo essere più attenti sul gol. Siamo stati bravi nel secondo tempo, mandando in area quasi 30 cross, ma non abbastanza precisi in area. Però meritavamo il pareggio. Il Monza? È un’ottima squadra: forte, cinica, quadrata, con ottime individualità”.