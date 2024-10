Bocce, Concorezzo trionfa a Fano

Concorezzo.

Si conclude con un trionfo la spedizione dei “ragazzi” della Nuova Verdi, ai Campionati Italiani Paralimpici disputati in questo weekend a Fano. Gli atleti della Nuova Verdi, con gli accompagnatori dirigenti Sonia Friso e Alfio Villa, hanno trionfato nell’individuale standing con Omar Rizzetto, con Alberto Longoni nell’individuale Livello B DIR e hanno colto uno splendido secondo posto nella coppia Livello C con Stefano Bruscaglin e Stefania Mariani.

Nella finale, Rizzetto, che ha bissato il successo dell’anno scorso a Padova, ha superato Luciano Parrella (Oltre gli ostacoli-BN) per 10 a 8. Anche Alberto Longoni ha bissato il successo dello scorso anno, pero’ questa volta nella categoria superiore, superando per 8 a 6 Massimo La Rocca (Sanità Alatri-FR). Infine la coppia Livello C, Stefano Bruscaglin e Stefania Mariani e’ stata superata solo dalla coppia Paolo Tigrini-Marco Giovannini (Asbid Imola-BO)

Sotto i dettagli dei risultati. Gli altri risultati sono disponibili al seguente link

INDIVIDUALE STANDING

FINALE: Luciano Parrella (Oltre gli ostacoli-BN)-Omar Rizzetto (Nuova Verdi-MI) 8-10

TERZI CLASSIFICATI: Cesarino Perego (Fulgor-LC) e Salvatore Cioffi (Oltre gli ostacoli-BN)

INDIVIDUALE LIVELLO B DIR

FINALE: Alberto Longoni (Nuova Verdi-MI)-Massimo La Rocca (Sanità Alatri-FR) 8-6

TERZI CLASSIFICATI: Marcello Manca (Arcobaleno-CA) e Manuele Pucci (San Cristoforo Fano-PU)

COPPIA LIVELLO C DIR

FINALE: Paolo Tigrini-Marco Giovannini (Asbid Imola-BO) vs Stefano Bruscaglin-Stefania Mariani (Nuova Verdi-MI) 8-3

TERZI CLASSIFICATI: Ludovico Maria Marini-Piergiorgio Vinci (Sanità Alatri-FR) e Ivo Cimarelli-Sabina Verdolini (Tolentino-MC)

Nella foto (federbocce.it) da sinistra a destra, Stefano Bruscaglin, Stefania Mariani, il dirigente Alfio Villa, Omar Rizzetto, Alberto Longoni, la Dirigente Sonia Friso e Marco Villa.