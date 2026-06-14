Bocce, impresa Nuova Verdi a Bergamo

Concorezzo. Un risultato di assoluto prestigio per la Bocciofila Nuova Verdi, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani DIR a squadre disputati al Centro Tecnico Federale di Bergamo, uno degli impianti più importanti del panorama boccistico nazionale.

La formazione concorezzese, a cui sono giunti anche i complimenti del sindaco Mauro Capitanio, è stata protagonista di una manifestazione di altissimo livello, confrontandosi con le migliori realtà italiane della disciplina riservata agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Un percorso entusiasmante che ha portato la Nuova Verdi fino alle semifinali, sfiorando l’accesso alla finalissima tricolore.

Particolarmente intensa la sfida contro Arezzo. Dopo un confronto equilibratissimo, concluso sul punteggio di 3-3, il verdetto è arrivato soltanto ai pallini di spareggio. Un epilogo amaro per la squadra brianzola, autrice però di una prestazione eccezionale che ha tenuto con il fiato sospeso tecnici, dirigenti e pubblico presente.

Nonostante la sconfitta, la Nuova Verdi ha potuto festeggiare un meritatissimo terzo posto nazionale, risultato che conferma la crescita della società e la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni.

Il titolo italiano è andato al Vharese, formazione che si è confermata ai vertici nazionali conquistando il gradino più alto del podio al termine di una manifestazione molto combattuta. Alle spalle dei campioni italiani si è classificata Arezzo, protagonista di un percorso di grande livello.

La rassegna tricolore di Bergamo ha riunito alcune delle migliori squadre italiane della categoria, offrendo incontri spettacolari e mettendo in evidenza i valori più autentici dello sport: inclusione, passione, amicizia e spirito di squadra. Il Centro Tecnico Federale bergamasco si è confermato ancora una volta una sede di riferimento per le grandi manifestazioni della Federazione Italiana Bocce.

Per la Nuova Verdi questo bronzo vale come una vittoria. Un risultato che premia l’impegno degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e delle famiglie che ogni giorno sostengono il progetto sportivo della società.

Da Bergamo arriva quindi una medaglia preziosa, ma soprattutto la consapevolezza di poter competere alla pari con le migliori squadre d’Italia. Un traguardo che rende orgogliosa tutta la comunità della Nuova Verdi e che rappresenta una solida base da cui ripartire per le sfide future.