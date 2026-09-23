Bocce, Rizzetto fa volare la Nuova Verdi

Concorezzo. Omar Rizzetto è ancora una volta sul tetto d’Italia. Il portacolori della Bocciofila Nuova Verdi ha conquistato il titolo ai Campionati Italiani di Bocce Paralimpiche 2026, nella specialità Individuale Standing, al termine della finale disputata domenica 20 settembre 2026 a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo.

Una vittoria che conferma Rizzetto tra i protagonisti assoluti delle bocce paralimpiche italiane e che gli permette di mettere in bacheca il quarto titolo italiano consecutivo nella specialità.

La competizione, organizzata dal Settore Italiano Paralimpico della Federazione Italiana Bocce in collaborazione con il Comitato Regionale FIB Abruzzo, si è sviluppata dal 18 al 20 settembre tra Sant’Egidio alla Vibrata e Poggio Morello. Per la categoria Standing, le fasi eliminatorie si sono svolte a Poggio Morello, mentre le sfide decisive per l’assegnazione del tricolore hanno avuto come teatro Sant’Egidio alla Vibrata.

Rizzetto ha chiuso al primo posto, precedendo in finale Salvatore Cioffi, secondo classificato. Sul terzo gradino del podio, a pari merito, Antonio Manfreda e Walter Zanetti.

Un nuovo tricolore che arricchisce la storia sportiva di Omar Rizzetto e della Nuova Verdi: quattro titoli italiani consecutivi, un risultato di grande prestigio per la società e per tutto il movimento boccistico.

Bocce, impresa Nuova Verdi a Bergamo