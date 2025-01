Bocchetti all’esordio all’U-Power Stadium. Contro il Cagliari è già “ultima spiaggia”

Il nuovo allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti, dopo la sconfitta a Parma esordirà all’U-Power Stadium contro il Cagliari domani alle ore 12.30. Non si tratterà di una semplice sfida-salvezza ma dell’ultima “spiaggia” per la compagine biancorossa: ultima e staccata in classifica non potrà permettersi l’ennesima non vittoria. I brianzoli, tra l’altro, non conquistano i 3 punti tra le mura amiche addirittura dallo scorso 16 marzo, guarda caso proprio da Monza-Cagliari del campionato di Serie A 2023/24. Quest’anno la formazione sarda, che non ottiene un successo a Monza da 35 anni, è allenata da Davide Nicola, un esperto in salvezze miracolose, quella che auspicano i tifosi di Pessina e compagni, di settimana in settimana sempre più scettici riguardo alla permanenza nella massima serie del “1912”.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia Bocchetti si è mostrato ottimista, nonostante le assenze di Pablo Marì per squalifica e di Cragno, Gagliardini, Pessina e Kyriakopoulos per infortunio: “Abbiamo lavorato molto intensamente, ci siamo allenati con la giusta carica, con il giusto entusiasmo per disputare una grandissima gara domani. La squadra in allenamento ha reagito alla grande, con voglia e grinta, alla sconfitta immeritata di Parma. Mi è piaciuto questo spirito, che non deve mai mancare. E poi bisogna rimanere uniti, bisogna affrontare le partite con grande cattiveria, perché è soprattutto in casa che dobbiamo conquistarci la salvezza. Ci manca più maturità in alcune fasi della gara, ma io sono convinto che da qui alla fine del campionato faremo tanti punti. Col Cagliari sarà una partita difficile, ma domani dovrà scoccare la scintilla che accenderà il fuoco. Sarà una tappa fondamentale perché dovremo far vedere che siamo vivi. E poi ci teniamo a vincere anche per i tifosi anche perché non vedono una vittoria in casa da tanto tempo. Maldini? Ribadisco che per me ha disputato una grande gara a Parma; noi puntiamo tanto su di lui. Turati? Abbiamo la massima fiducia in lui, per me sta facendo benissimo; certo è che in qualche situazione può migliorare. Il nuovo arrivato Akpa-Akpro? È già abbastanza avanti nella condizione perché con la Lazio si è ben allenato: sarà una freccia in più per il nostro arco. Il mercato? Non entro nel merito perché abbiamo il ‘top’ come dirigenti in questo campo. Non è neanche giusto parlarne alla vigilia di una partita così importante”.