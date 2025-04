Capolavoro Villa: in B col Padova

Concorezzo. Dai campi di Concorezzo alla maglia del Monza e della Nazionale fino all’impresa che ricorderà a vita: la promozione in serie B col Padova.

C’è una lunga tradizione biancorossa nella vita calcistica di Luca Villa che, l’altro giorno, ha festeggiato il passaggio dalla serie C alla B (dove probabilmente incontrerà il Monza) portandosi in campo una bandiera di Concorezzo.

Gesto apprezzato dal sindaco Mauro Capitanio che sui social ha commentato a nome della città: “C’è anche il cuore concorezzese di Luca Villa nello storico ritorno del Calcio Padova in Lega B dopo 6 anni ❤️. A Luca i complimenti del Comune di Concorezzo per questo importante traguardo sportivo e un grazie speciale per aver festeggiato con il nostro vessillo”.

È da oltre 10 anni che il nostro giornale segue con attenzione la crescita di questo atleta.

Ecco alcuni articoli

Luca Villa costretto a sfidare il suo Milan (2022)

Luca Villa “schedato”: un futuro come Locatelli e Donnarumma (2017)

Luca Villa: dalle giovanili del Conco alla nazionale Under 16 di calcio (2014)

Il sogno col Padova

Il Padova torna in B dopo un inseguimento durato nove mesi. I biancoscudati guidati da Matteo Andreoletti conquistano la promozione a sei anni dall’ultima apparizione. Il Vicenza si deve accontentare del secondo posto e dovrà cercare di raggiungere i cugini in B attraverso la lotteria dei playoff, in cui entrerà a partire dai quarti di finale. Il Padova, trascinato da quasi 4mila tifosi a Lumezzane, ha ottenuto ottiene il punto di cui aveva bisogno alla vvigilii.Esultano tutti, e batte anche il cuore di Concorezzo.