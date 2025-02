Cena romana per tifare Monza

Concorezzo. Potrebbe essere l’ultima spiaggia per restare in serie A. E allora, anche a distanza, servono il tifo e il calore di tutti i tifosi.

Per chi non andrà in trasferta a Roma, questa sera, lunedì 24 febbraio, il Monza Club Vichinghi biancorossi aspetta tutti gli iscritti e i tifosi in generale presso il Workinprogress bar (ingresso in piazza della Pace o in via Repubblica) per vedere il match che sarà trasmesso a partire dalle 20.45. Per entrare nel clima, il Club ha organizzato un pacchetto che prevede dalle 20 una veloce cena romana a base di carbonara (costo 10 euro per i soci).

CONTATTI

Cellulare: +39 335 879 0286

Mail: info@vichinghibiancorossi.org