Champions League, la Mint lotta ma perde 3-1 contro i campioni d’Italia

L’ultima partita casalinga della stagione ha mostrato una bella Mint Vero Volley ma non abbastanza da sconfiggere i connazionali della Sir Sicoma Monini Perugia nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Del resto la regular season ha detto che attualmente gli umbri sono la seconda forza del campionato mentre i lombardi l’undicesima. La compagine allenata da Massimo Eccheli ha disputato due ottimi set, il primo e il quarto, mentre in quelli centrali ha accusato un calo di cui i Block Devils hanno approfittato. Resta il rammarico per come sia finito l’ultimo parziale, che gli azzurroblù si sono visti sfuggire ai vantaggi dopo aver sprecato due set-point: a occhio e croce il tie-break sarebbe stato emozionante e aperto a qualunque risultato. Il team campione d’Italia in carica guidato da Angelo Lorenzetti è mancato nella prima frazione di gioco, forse perché ha preso sottogamba l’impegno in terra brianzola, ma con l’inserimento di Ishikawa al posto dell’“ex” di giornata Plotnytskyi è cresciuto fino ai suoi soliti livelli eccelsi, mentre successivamente a salire in cattedra per i rossoneri è stato Loser. Il premio di Mvp è invece stato assegnato a Semeniuk in virtù della costanza con cui ha messo a terra 17 punti, tra cui 2 muri, del 58% in attacco e del 60% in ricezione.