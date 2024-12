Champions League, la Mint Vero Volley piega i turchi del Fenerbahçe Medicana

MINT VERO VOLLEY-FENERBAHÇE MEDICANA ISTANBUL 3-1

La Mint Vero Volley torna a sorridere in Champions League dopo i brutti risultati figli di brutte prestazioni in Superlega. Per la prima giornata di ritorno del Girone B ha superato per 3-1 tra le mura amiche dell’Opiquad Arena il team vicecampione di Turchia, ma solo sesto nel campionato in corso, del Fenerbahçe Medicana Istanbul, già sconfitto nella gara di andata per 3-0. La compagine allenata da Massimo Eccheli ha disputato una discreta partita, riuscendo per 3 volte su 4 a rimanere concentrata e cinica nei finali di set, risultati tutti equilibrati. Nonostante l’assenza degli infortunati Juantorena e Lawani, la squadra lombarda si è mostrata più compatta e reattiva rispetto alle ultime uscite, rispondendo colpo su colpo agli attacchi dei turchi, che recentemente hanno cambiato la guida tecnica, sostituendo Kerem Eryılmaz col serbo Slobodan Kovac.

Davanti a un migliaio di spettatori il primo set scorre via piacevolmente per l’appassionante testa a testa tra le due squadre che si protrae fino al 17-17. Poi un errore in attacco dell’“ex” di giornata Karyagin, un incredibile punto di Gaggini con una difesa, una schiacciata di Beretta (ottima la sua partita, con 10 punti totali e l’80% in attacco) e un ace di Rohrs scavano un solco che non viene più coperto. Sul 24-23 ci pensa Zaytsev (6 punti nel parziale dei suoi 17 complessivi) ad archiviare la frazione di gioco.

L’andamento del secondo set è simile, ma lo “strappo” arriva sul 18-18 con una schiacciata e un muro di Averill e un attacco di Zaytsev. Il parziale viene chiuso da Szwarc dalla seconda linea sul 25-21.

Il terzo set sembra andare persino meglio perché la Mint si ritrova prima sul 3-0, poi sul 6-2 e quindi sul 9-5, ma 3 punti (degli 8 del parziale), tra cui due ace, dell’ottimo Luburic (chiuderà il match a quota 23) e un muro dell’altrettanto ottimo Baltaci, riportano la parità già sul 9-9. Nonostante la flessione di Rohrs (20% in ricezione e 14% in attacco nel parziale) gli azzurroblù restano incollati agli ospiti fino al 23-23, quando due attacchi di Luburic consegnano la frazione di gioco alla Medicana.

Anche il quarto set inizia bene per i lombardi, che allungano prima sul 3-0, poi sul 7-3 e quindi sul 9-5, ma stavolta non vengono ripresi. Un’invasione a rete col piede porta la Mint a +5 (18-13), cui fanno però seguito una battuta lunga di Beretta, un ace di Luburic, un errore di Averill e un attacco ancora di Luburic. Pure stavolta la formazione di Eccheli prende il toro per le corna e chiude 25-20 con un attacco e un ace di Szwarc, premiato come Mvp in virtù dei 24 punti messi a terra, tra cui 3 ace e 2 muri, e del 73% in attacco.