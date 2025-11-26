Champions League, la Numia liquida l’Olympiacos Pireo

NUMIA VERO VOLLEY-OLYMPIACOS PIREO 3-0

Buona la prima per la Numia Vero Volley all’esordio stagionale internazionale: nella prima giornata del Gruppo C della fase a gironi della Champions League ha superato per 3-0 all’Opiquad Arena di Monza il team campione di Grecia in carica e capolista nel campionato in corso dell’Olympiacos Pireo. Davanti a 1984 spettatori la formazione allenata da Stefano Lavarini non ha avuto particolari difficoltà contro le biancorosse delle “ex” Di Iulio e Stevanovic, quest’ultima mostratasi con le “polveri bagnate” avendo chiuso il match con un misero 14% in attacco. Solo nel secondo set è servito nel finale l’innesto di Egonu, una delle 4 titolari lasciate a riposo in panchina (le altre sono state Lanier, Danesi e Fersino), per risolvere una situazione di parità che rischiava di allungare la partita. Le elleniche guidate dal serbo Branko Kovacevic si sono dimostrate inferiori in tutti i fondamentali, particolarmente in attacco (49% a 34% per le lombarde) e nei muri (12-5 per le padrone di casa il computo finale dei muri-punto). A brillare particolarmente tra le fila locali sono state le centrali Sartori e Kurtagic, che hanno chiuso rispettivamente a 11 e 10 punti, e la schiacciatrice Pietrini, premiata come Mvp in virtù dei 16 punti complessivi messi a terra (di cui 1 ace e 2 muri), del 62% in attacco e del 41% in ricezione.

Proprio Pietrini è stata la “top scorer” del primo set con 5 punti, gli stessi di Akimova e dell’avversaria Kubura, che termineranno la gara rispettivamente con 10 e 12 punti. L’avvio della frazione di gioco è da incubo: le greche volano sull’1-5 e poi sul 2-7 trascinate proprio da Kubura. Lavarini chiama il time-out e inizia la rimonta che porta all’aggancio a quota 9 e poi alla fuga delle rosablù complice il tracollo in attacco delle ospiti, con Stevanovic che fa registrare 0 su 3 e Abderrahim un tremendo 12%. Dal 13-11 si passa al 15-12, poi al 21-15 e quindi al 24-17. Il punto del 25-18 lo firma Sartori.

Il secondo set inizia con in campo nell’Olympiacos Pireo la centrale Terzoglou al posto di Emmanouilidou. È il parziale in cui si scatena Sartori: la centrale lombarda mette a terra 7 punti di cui 4 a muro. Dall’altra parte della rete si risolleva Abderrahim, che firma 6 punti. Si procede testa a testa fino al 9-8, quando Piva e Kurtagic attaccano con successo per il tentativo di allungo della Numia. Le elleniche però non mollano e sul 14-12 inanellano 3 punti con Abderrahim, Stevanovic (ace) e Di Iulio (muro). Sul 15-17 Lavarini gioca la carta Egonu per Akimova, ma è un ace di Di Iulio a portare a +3 le ospiti. La reazione rosablù però arriva e con un attacco e un muro di Sartori e un muro di Piva è di nuovo parità. Sul 20-20 è la Numia a riprovare l’allungo con due attacchi di Egonu e Piva e un muro di Kurtagic. L’Olympiacos ricuce lo svantaggio, annullando due set-point, e aggancia le padrone di casa a quota 24. Le greche neutralizzano un altro set-point, ma non il quarto: decisivo per il 27-25 finale è un muro di Sartori.

Il terzo set resta in equilibrio fino al 9-9, poi si scatena Pietrini (7 punti nel parziale) e il match si avvia rapidamente verso la conclusione: dal 12-9 si passa al 14-10 e poi al 22-14. La greca Oikonomidou fa registrare 0 su 4 in attacco e un errore di Coneo consegna set (25-16) e partita alla Numia Vero Volley.

Le rosablù torneranno in campo domenica prossima alle ore 17 ospitando all’Allianz Cloud di Milano per il campionato l’Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio.