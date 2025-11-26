Champions League, la Numia liquida l’Olympiacos Pireo
NUMIA VERO VOLLEY-OLYMPIACOS PIREO 3-0
Buona la prima per la Numia Vero Volley all’esordio stagionale internazionale: nella prima giornata del Gruppo C della fase a gironi della Champions League ha superato per 3-0 all’Opiquad Arena di Monza il team campione di Grecia in carica e capolista nel campionato in corso dell’Olympiacos Pireo. Davanti a 1984 spettatori la formazione allenata da Stefano Lavarini non ha avuto particolari difficoltà contro le biancorosse delle “ex” Di Iulio e Stevanovic, quest’ultima mostratasi con le “polveri bagnate” avendo chiuso il match con un misero 14% in attacco. Solo nel secondo set è servito nel finale l’innesto di Egonu, una delle 4 titolari lasciate a riposo in panchina (le altre sono state Lanier, Danesi e Fersino), per risolvere una situazione di parità che rischiava di allungare la partita. Le elleniche guidate dal serbo Branko Kovacevic si sono dimostrate inferiori in tutti i fondamentali, particolarmente in attacco (49% a 34% per le lombarde) e nei muri (12-5 per le padrone di casa il computo finale dei muri-punto). A brillare particolarmente tra le fila locali sono state le centrali Sartori e Kurtagic, che hanno chiuso rispettivamente a 11 e 10 punti, e la schiacciatrice Pietrini, premiata come Mvp in virtù dei 16 punti complessivi messi a terra (di cui 1 ace e 2 muri), del 62% in attacco e del 41% in ricezione.
Proprio Pietrini è stata la “top scorer” del primo set con 5 punti, gli stessi di Akimova e dell’avversaria Kubura, che termineranno la gara rispettivamente con 10 e 12 punti. L’avvio della frazione di gioco è da incubo: le greche volano sull’1-5 e poi sul 2-7 trascinate proprio da Kubura. Lavarini chiama il time-out e inizia la rimonta che porta all’aggancio a quota 9 e poi alla fuga delle rosablù complice il tracollo in attacco delle ospiti, con Stevanovic che fa registrare 0 su 3 e Abderrahim un tremendo 12%. Dal 13-11 si passa al 15-12, poi al 21-15 e quindi al 24-17. Il punto del 25-18 lo firma Sartori.
Il secondo set inizia con in campo nell’Olympiacos Pireo la centrale Terzoglou al posto di Emmanouilidou. È il parziale in cui si scatena Sartori: la centrale lombarda mette a terra 7 punti di cui 4 a muro. Dall’altra parte della rete si risolleva Abderrahim, che firma 6 punti. Si procede testa a testa fino al 9-8, quando Piva e Kurtagic attaccano con successo per il tentativo di allungo della Numia. Le elleniche però non mollano e sul 14-12 inanellano 3 punti con Abderrahim, Stevanovic (ace) e Di Iulio (muro). Sul 15-17 Lavarini gioca la carta Egonu per Akimova, ma è un ace di Di Iulio a portare a +3 le ospiti. La reazione rosablù però arriva e con un attacco e un muro di Sartori e un muro di Piva è di nuovo parità. Sul 20-20 è la Numia a riprovare l’allungo con due attacchi di Egonu e Piva e un muro di Kurtagic. L’Olympiacos ricuce lo svantaggio, annullando due set-point, e aggancia le padrone di casa a quota 24. Le greche neutralizzano un altro set-point, ma non il quarto: decisivo per il 27-25 finale è un muro di Sartori.
Il terzo set resta in equilibrio fino al 9-9, poi si scatena Pietrini (7 punti nel parziale) e il match si avvia rapidamente verso la conclusione: dal 12-9 si passa al 14-10 e poi al 22-14. La greca Oikonomidou fa registrare 0 su 4 in attacco e un errore di Coneo consegna set (25-16) e partita alla Numia Vero Volley.
Le rosablù torneranno in campo domenica prossima alle ore 17 ospitando all’Allianz Cloud di Milano per il campionato l’Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio.
FOTO DI ROBERTO DEL BO