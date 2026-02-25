Champions League, la Numia si qualifica per i quarti di finale

NUMIA VERO VOLLEY-OLYMPIACOS PIREO 3-0

La Numia Vero Volley si è qualificata per i quarti di finale di Champions League battendo all’Opiquad Arena di Monza per 3-0, come nella gara di andata, il team campione di Grecia in carica e vicecapolista nel campionato in corso dell’Olympiacos Pireo. La squadra guidata da Stefano Lavarini ha impiegato solo 66’ di gioco per sbarazzarsi delle elleniche, ma solo 42’ di gioco per ottenere il pass per il turno successivo, dato che alle rosablù bastava portare a casa 2 parziali per evitare il golden set. I 2826 spettatori presenti hanno assistito a un incontro a senso unico, imbarazzante per non essere un match della fase a gironi. Proprio nella fase a gironi le due formazioni si erano già incontrate e le lombarde avevano avuto la meglio per 3-0 in casa e per 3-1 in Grecia. La supremazia di capitan Egonu e compagne è stata assoluta non solo in attacco (59% a 32%): il tabellino registra un 6-1 negli ace e un 9-2 nei muri-punto che gettano in cattiva luce l’Olympiacos Pireo guidato dal serbo Branko Kovacevic, tra le cui fila militano le “ex” Di Iulio e Stevanovic.

Pronti, via e la Numia si porta sul 4-0. Sul 14-10 tre attacchi di Sartori, Egonu e Piva (quest’ultima chiuderà il match con l’80% in attacco) aumentano a +7 il margine di vantaggio. Con due muri di Kurtagic (5 punti nel parziale come Egonu e Piva) il punteggio assume proporzioni esagerate (22-11) e la frazione di gioco viene quindi chiusa da una schiacciata di Egonu (25-12).

Anche il secondo set sembra avviarsi a finire come il primo, ma sul 5-1 l’Olympiacos reagisce non grazie a Carcaces (12% in attacco nel parziale), ma ad Abderrahim (5 punti nel parziale). Il “break” importante arriva comunque sul 15-10, grazie a due attacchi di Egonu e Kurtagic e a un ace di Piva. La Numia amministra e chiude sul 25-18 con una schiacciata di Lanier.

Acquisita la qualificazione Lavarini propone dall’inizio per il terzo set Miner per Bosio, Modesti per Kurtagic, Lanier per Piva, Akimova per Egonu e Gelin per Fersino, mentre Kovacevic cambia solo Coneo (11% in ricezione) con Oikonomidou, che lo “ripaga” con l’8% in attacco. Sul 4-4 le padrone di casa cominciano ad accumulare punti di vantaggio e sul 9-7 inanellano 6 punti che ipotecano anche la terza frazione di gioco. Il 15-7 è firmato da Pietrini con un muro: la schiacciatrice sarà alla fine premiata come Mvp in virtù dei 13 punti complessivi messi a terra (tra cui 3 muri), del 53% in attacco e del 62% in ricezione. Le greche accusano il colpo e sbagliano l’infallibile. Si chiude 25-11 con un attacco di Lanier.

Nei quarti di finale la Numia Vero Volley sfiderà le campionesse di Turchia in carica della VakifBank Istanbul, dove militano le “ex” Cazaute, Lazovic e Malual. Prima, però, avrà l’impegno dei quarti di finale dei play-off scudetto contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: gara-1 si disputerà domenica prossima alle ore 17 all’Allianz Cloud di Milano.