Champions League, la Numia si sbarazza del Porto

NUMIA VERO VOLLEY-PORTO 3-0

L’esordio della Vero Volley nell’edizione 2024/25 della Champions League, la quarta consecutiva alla quale partecipa, si è concluso con una vittoria per 3-0 come da pronostico, però il Porto, formazione proveniente dai turni preliminari, ha sfiorato il successo nel secondo set, chiusosi ai vantaggi. Ancora senza Egonu, convalescente dal trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali, la squadra lombarda, quest’anno targata Numia, ha mostrato all’Opiquad Arena di Monza buone cose, ma anche cali improvvisi, che hanno rianimato a tratti la compagine portoghese allenata da Miguel Coelho.

La superiorità della squadra guidata da Stefano Lavarini è certificata dai numeri: in particolare a muro (10-6 i muri-punto a fine match) e ancor di più in battuta (11 ace a 2) si è notata una categoria di differenza e alla fine per chi ha dovuto decidere a chi assegnare il premio di Mvp la scelta non è stata facile. Ha prevalso la schiacciatrice Daalderop in virtù dei 17 punti messi a terra, tra cui 2 ace, del 33% in ricezione e dell’85% in attacco ma personalmente l’avrei dato alla palleggiatrice Orro, capace di arrivare in doppia cifra (10 punti) grazie a 5 ace e 4 muri.

Davanti a 1756 spettatori il primo set scorre via velocemente. Pronti, via e la Numia vola a +4 (5-1) per poi via via incrementare il vantaggio fino a chiudere sul 25-15 nonostante la serata no di Cazaute, sostituta di Egonu come opposto, che chiude il parziale col solo 14% in attacco. Il Porto fa registrare un misero 29% in ricezione che si riflette sull’attacco, che chiude col 21% a causa soprattutto dello 0 su 6 dell’opposto Mercado Chavez (finirà il match col 18%) e del pessimo avvio di Hoogers (9%).

La schiacciatrice olandese si riscatta nel secondo set, mettendo a referto 9 dei suoi 12 punti complessivi, ma la sua collega di reparto Coelho (solo omonima dell’allenatore) fa registrare il 12% (a fine gara diventerà 11%), leggermente peggio dell’avversaria Sylla (13% anche alla fine): la schiacciatrice della Numia non sta attraversando un gran periodo di forma in attacco però resta utile in ricezione. Proprio una sua schiacciata sbagliata porta la squadra lombarda a -3 che diventa subito dopo -4 (6-10) grazie a Hoogers. Le azzurroblù si scuotono e con un attacco di Daalderop e un muro di Orro riagganciano le lusitane (13-13) per poi allungare a loro volta a +5 (21-16) con un attacco di Kurtagic (11 punti a fine match) e un ace di Heyrman. Il Porto stavolta non molla e con due attacchi di Hoogers e uno di Coelho inframmezzati da due muri di Mariano Vieira impatta. Si va avanti testa a testa fino al terzo set-point, quando un’invasione di Pinto (comunque top scorer del Porto con 13 punti) assegna la frazione di gioco alla squadra di casa (27-25).

All’inizio del terzo parziale Lavarini schiera Marinova al posto dell’opaca Cazaute. La Numia si porta sul 4-1 e quindi sul 10-6, ma le portoghesi non vogliono alzare bandiera bianca e un punto alla volta impattano sul 15-15. Le azzurroblù forzano la battuta e ottengono i risultati sperati: la ricezione avversaria va in tilt permettendo a Orro e compagne di infilare 7 punti consecutivi (23-16). Il punto della vittoria (25-17) lo mette infine a segno Daalderop.

La Numia Vero Volley tornerà in campo domenica prossima alle ore 18 per la Serie A1. Ospite delle azzurroblù all’Allianz Cloud di Milano sarà l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, rilanciata in classifica dopo il cambio della guida tecnica. Due giorni dopo saranno quindi ancora di scena nel Girone C di Champions League, stavolta in Slovenia a casa della Calcit Kamnik.

FOTO ROBERTO DEL BO