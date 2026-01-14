Champions League, la Numia si sbarazza dello Železničar

NUMIA VERO VOLLEY-ŽELEZNIČAR LAJKOVAC 3-0

La Numia Vero Volley inizia bene il girone di ritorno della fase a gruppi di Champions League asfaltando, come nella gara di andata, le campionesse di Serbia in carica dello Železničar Lajkovac, attualmente solo quinte in Superliga e ultime con 0 vittorie nella Pool C di Champions League. La squadra guidata da Stefano Lavarini ha impiegato solo 74’ per portare a casa vittoria e 3 punti e il tutto schierando in campo solo 2 titolari, Lanier e Kurtagic. Il team guidato da Ratko Pavličević, nonostante l’orgoglioso terzo set, si è dimostrato inadeguato alla massima competizione europea e crediamo che se avesse dovuto disputare i turni preliminari non li avrebbe superati.

Il test è stato talmente insignificante dal punto di vista tecnico che non merita approfondimenti. Mvp del match è risultata Akimova in virtù dei 14 punti complessivi messi a terra (tra cui 1 ace e 1 muro) e del 36% in attacco.

Davanti ai 1935 spettatori dell’Opiquad Arena di Monza il primo set ha avuto storia, si fa per dire, fino all’8-6, quando la Numia ha inanellato 4 punti, di cui 2 dei 5 del parziale di Akimova. Sul 19-13 sono arrivati altri 3 punti di fila, l’ultimo dei quali è stato il quarto muro-punto di squadra (firmato Akimova) contro i nessuno delle slave. A chiudere la frazione di gioco sul 25-16 è stato un ace di Sartori.

Nel secondo set le rosablù si sono portate sul 6-1 trascinate da Akimova e Sartori, ma le serbe non si sono disunite accorciando a -1 (9-8). Sull’11-10, però, è arrivato un altro filotto delle padrone di casa di 6 punti, di cui 3 dai 9 metri con Cagnin. Una battuta lunga di Kostadinovic ha chiuso 25-16 un set da gara di Serie B (38% a 19% il parziale in attacco), che ha visto protagonista Pietrini con 6 punti.

La terza frazione di gioco è stata combattuta, ma per demerito delle riserve della Numia, tutte e 7 in campo dall’inizio. L’equilibrio è durato fino al 10-10 sembrava essersi interrotto con l’allungo delle lombarde, che a un certo punto conducevano 21-14. Illuse di aver chiuso la partita hanno permesso alle serbe di rifarsi sotto e di pervenire all’aggancio a quota 24 con un ace di Filipovic. A questo punto Lavarini ha inserito Egonu, ma lo Železničar Lajkovac ha annullato un set-point. Poi Pietrini ne ha annullato uno alle slave e dopo un altro tentativo andato a vuoto finalmente la stessa Pietrini (7 punti nel parziale dei suoi 14 totali) ha chiuso la contesa con una schiacciata.