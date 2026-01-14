Champions League, la Numia si sbarazza dello Železničar
NUMIA VERO VOLLEY-ŽELEZNIČAR LAJKOVAC 3-0
La Numia Vero Volley inizia bene il girone di ritorno della fase a gruppi di Champions League asfaltando, come nella gara di andata, le campionesse di Serbia in carica dello Železničar Lajkovac, attualmente solo quinte in Superliga e ultime con 0 vittorie nella Pool C di Champions League. La squadra guidata da Stefano Lavarini ha impiegato solo 74’ per portare a casa vittoria e 3 punti e il tutto schierando in campo solo 2 titolari, Lanier e Kurtagic. Il team guidato da Ratko Pavličević, nonostante l’orgoglioso terzo set, si è dimostrato inadeguato alla massima competizione europea e crediamo che se avesse dovuto disputare i turni preliminari non li avrebbe superati.
Il test è stato talmente insignificante dal punto di vista tecnico che non merita approfondimenti. Mvp del match è risultata Akimova in virtù dei 14 punti complessivi messi a terra (tra cui 1 ace e 1 muro) e del 36% in attacco.
Davanti ai 1935 spettatori dell’Opiquad Arena di Monza il primo set ha avuto storia, si fa per dire, fino all’8-6, quando la Numia ha inanellato 4 punti, di cui 2 dei 5 del parziale di Akimova. Sul 19-13 sono arrivati altri 3 punti di fila, l’ultimo dei quali è stato il quarto muro-punto di squadra (firmato Akimova) contro i nessuno delle slave. A chiudere la frazione di gioco sul 25-16 è stato un ace di Sartori.
Nel secondo set le rosablù si sono portate sul 6-1 trascinate da Akimova e Sartori, ma le serbe non si sono disunite accorciando a -1 (9-8). Sull’11-10, però, è arrivato un altro filotto delle padrone di casa di 6 punti, di cui 3 dai 9 metri con Cagnin. Una battuta lunga di Kostadinovic ha chiuso 25-16 un set da gara di Serie B (38% a 19% il parziale in attacco), che ha visto protagonista Pietrini con 6 punti.
La terza frazione di gioco è stata combattuta, ma per demerito delle riserve della Numia, tutte e 7 in campo dall’inizio. L’equilibrio è durato fino al 10-10 sembrava essersi interrotto con l’allungo delle lombarde, che a un certo punto conducevano 21-14. Illuse di aver chiuso la partita hanno permesso alle serbe di rifarsi sotto e di pervenire all’aggancio a quota 24 con un ace di Filipovic. A questo punto Lavarini ha inserito Egonu, ma lo Železničar Lajkovac ha annullato un set-point. Poi Pietrini ne ha annullato uno alle slave e dopo un altro tentativo andato a vuoto finalmente la stessa Pietrini (7 punti nel parziale dei suoi 14 totali) ha chiuso la contesa con una schiacciata.
La Numia Vero Volley tornerà in campo sabato prossimo alle ore 20.30 in casa della Wash4green Monviso Volley per la ventesima giornata di Serie A1.