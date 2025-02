Champions League, la Numia vola ai quarti di finale

Anche quest’anno la Numia Vero Volley approda ai quarti di finale della Champions League, stavolta però non direttamente, ma dopo aver superato il turno di play-off con un doppio 3-0 ai danni della Palmberg Schwerin, team vicecampione di Germania e attuale capolista del campionato tedesco. Davanti ai 1813 spettatori presenti all’Opiquad Arena di Monza la squadra guidata da Stefano Lavarini ha svolto il compitino senza strafare, mostrandosi determinata nei momenti-chiave del match, quando invece sono mancate le avversarie. In generale si è assistito a un incontro dove non hanno per niente brillato le schiacciatrici. Il tabellino finale dice che la Numia ha totalizzato un 33% in attacco contro il 30% della Palmberg; la centrale Heyrman ha chiuso addirittura con un misero 12%. Smrek, che è stata premiata come Mvp, ha finito con 10 punti (tra cui 2 muri) e un povero 35% in attacco. Certamente la Numia è andata meglio a muro, dove è stata nettamente superiore (12-6 nei muri-punto).