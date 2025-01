Champions League, Mint qualificata ai quarti di finale

MINT VERO VOLLEY-HELIOS GRIZZLYS GIESEN 3-1

La Mint Vero Volley batte per 3-1 tra le mura amiche dell’Opiquad Arena i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. La compagine allenata da Massimo Eccheli, che così festeggia bene il suo 59° compleanno, non ha disputato una gran partita contro il team terzo classificato in Germania, ma quinto nel campionato in corso (però con solo un punto di vantaggio sul 1844 Friburgo che ha una partita da recuperare). Del resto si trattava della formazione più debole del Girone B, già sconfitta nella gara di andata per 3-2. A proposito del girone, dietro agli azzurroblù si sono piazzati i greci dell’Olympiacos Pireo che hanno vinto in casa del Medicana Fenerbahce Istanbul: saranno dunque loro a disputare i play-off per stabilire le 3 squadre che si uniranno alle 5 qualificate da prime classificate.

Le note positive della giornata per i lombardi sono state il fatto che il successo è arrivato nonostante le perduranti assenze degli infortunati Mosca, Lawani e Juantorena (quest’ultimo in panchina ma solo per onor di firma) e che a ribaltare le sorti dell’incontro sia stato il giovane opposto Frascio, elemento della seconda squadra di Serie B, inserito in distinta al posto appunto di Lawani. Il 18enne si è infatti giustamente meritato il premio di Mvp in virtù dei 14 punti messi a terra, tra cui 1 ace, e del 54% in attacco.

Le poche centinaia di spettatori presenti all’Opiquad Arena assistono a un primo set equilibrato, con le squadre praticamente a braccetto fino al 23-23. A decidere a favore degli ospiti sono gli attacchi di Ahyi e Champlin (quest’ultimo chiude il parziale con 5 punti come l’azzurroblù Rohrs, ma a fine gara lo schiacciatore della Mint avrà la meglio come “best scorer” per 17-16).

Il secondo set parte male per i padroni di casa, che vanno sotto di 5 punti (5-10) soprattutto per il calo di Szwarc e di Marttila in attacco (quest’ultimo chiuderà il parziale col 17%). L’ingresso di Frascio per il canadese dà nuova linfa ai locali che raggiungono gli avversari allenati dall’israeliano Itamar Stein sul 16-16. Tra i tedeschi crolla in attacco Ahyi e la Mint ne approfitta per allungare sul 20-20, andando a chiudere la frazione di gioco sul 25-22 con un muro di Di Martino.

Per il terzo set Eccheli propone dunque Frascio per Szwarc e pure Averill per Beretta. La Mint stavolta inizia con la giusta determinazione e, complice un evidente calo degli avversari, vola a +5 (10-5) con Marttila e poi a +6 con Averill (22-16). È ancora Marttila a mettere giù il punto del 25-19.

Per il quarto set Stein inserisce Hatch per Rura ma la mossa non funziona perché il giocatore gli restituisce un misero 17% in attacco. La Mint mette la freccia già sul 3-3 e progressivamente amplia il vantaggio fino ad arrivare a +7 (15-8). Nel finale l’Helios Grizzlys Giesen rosicchia qualcosa, ma gli azzurroblù chiudono sul 25-22 proprio con Frascio.

La Mint Vero Volley tornerà in campo domenica prossima alle ore 17 per la Superlega ospitando all’Opiquad Arena la Sonepar Padova.

FOTO ROBERTO DEL BO