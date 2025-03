La Numia Vero Volley ipoteca la final four della Champions League schiantando in 3 set, con un paio di parziali anche importanti, l’Eczacibasi Dynavit Istanbul, team vicecampione di Turchia e attualmente secondo nella Sultanlar Ligi. La formazione allenata da Ferhat Akbaş, che da pochi giorni è diventato anche commissario tecnico della Nazionale giapponese, ha disputato una pessima partita, in particolare nella correlazione muro-difesa, mandando a nozze le “bocche da fuoco” azzurroblù, prima tra tutte Egonu, premiata come Mvp in virtù dei 17 punti (tra cui 1 muro) messi a terra e del 50% in attacco. Le ragazze guidate da Stefano Lavarini hanno comunque approfittato nel migliore dei modi della serata negativa della compagine turca, confermando la crescita nelle prestazioni mostrata nelle ultime settimane sia in coppa che in campionato. C’è solo da fare attenzione a qualche calo di tensione il cui ripetersi, dovendo affrontare squadre di livello sempre più elevato, potrebbe creare grossi problemi in futuro.