Champions League, per la Mint l’esordio è vincente ma stiracchiato

Lo storico esordio della Vero Volley maschile in Champions League è diventato una battaglia durata 2 ore e 12’, alla fine vinta ma solo per 3-2 contro il team campione di Grecia in carica e capolista nel campionato in corso dell’Olympiacos Pireo. In quanto formazione proveniente dai turni preliminari quella ellenica dovrebbe essere la più debole delle quattro del Girone B, cosa che non depone a favore della qualificazione ai quarti di finale della compagine allenata da Massimo Eccheli. Sebbene ancora priva degli infortunati Juantorena e Mosca, la squadra lombarda, per il secondo anno targata Mint, ha mostrato all’Opiquad Arena di Monza grosse lacune, soprattutto in battuta e in attacco, dove l’efficacia della scorsa stagione è solo un ricordo. Del resto la squadra è stata rivoluzionata ed Eccheli deve andare a nozze coi fichi secchi, rappresentati da vecchie glorie a fine carriera e giovani di belle speranze. Non molto diversa era la compagine avversaria allenata dall’italiano Andrea Gardini, che si regge sulla diagonale palleggiatore-opposto costituita da Travica (38 anni), ex regista della Gabeca targata Acqua Paradiso Monza, e Atanasijevic (33 anni), ex martello della Sir Safety Umbria Perugia.