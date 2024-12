Champions League, troppo facile per la Numia contro la Calcit

La Numia Vero Volley si è sbarazzata del team campione di Slovenia e attuale capolista della Prva Liga in soli 65′. La quarta giornata (prima di ritorno) del Girone C della Champions League non poteva far registrare sorprese dato l’abissale divario tecnico tra la formazione guidata da Stefano Lavarini, terza forza in Italia, e la Calcit Kamnik allenata da Bruno Najdič, che del resto non aveva mai vinto nessuna delle 21 partite disputate in precedenza nella fase a gironi della competizione europea più prestigiosa. Per equilibrare il match probabilmente non sarebbe bastato schierare tutte le riserve, dato che 4 di loro erano nel settetto iniziale che già si è imposto con un perentorio 25-15. Nel secondo e terzo parziale Lavarini ha dato spazio anche ad altre 4 componenti della panchina, ma la partita non si è affatto riaperta. Il 25-11 del secondo set è risultato davvero imbarazzante in una competizione di tale livello e prima di chiudere sul 25-13 la terza frazione di gioco il tecnico delle padrone di casa ha dato una bella soddisfazione anche alla palleggiatrice della seconda squadra del consorzio di Serie B2, Nicole Da Pos, inserendola per gli ultimi scambi. Era infatti stata convocata per il perdurare del problema al ginocchio della titolare Orro, sostituita in campo da Konstantinidou, premiata alla fine come Mvp.