Champions, maxischermo in Villa Zoja

Concorezzo. Un grande evento da vivere alla grande. Anche se la notizia non è ancora ufficiale, il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo sono al lavoro per allestire in paese una arena degna del grande spettacolo che andrà in scena sabato sera alle 20.45.

In occasione della finale di Champions league tra Inter e Paris Saint Germain in Villa Zoja sarà possibile seguire la partita godendo anche dello spazio ristorante all’aperto.

Sabato 31 maggio 2025, l’Inter (nella foto Instagram la grafica preparata dal club) affronterà il Paris Saint-Germain all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per l’Inter si tratta della seconda finale in tre anni, dopo quella del 2023 persa 1-0 contro il Manchester City a Istanbul.

Nella stagione 2024/25, l’Inter ha raggiunto la finale superando avversari di alto livello come Bayern Monaco e FC Barcellona, con una semifinale emozionante ed epica conclusasi ai supplementari. Il PSG, invece, ha eliminato Arsenal, Liverpool e Aston Villa, e cercherà di conquistare il suo primo titolo europeo.

L’ultima vittoria di una squadra italiana in Champions League risale al 22 maggio 2010, quando l’Inter di José Mourinho sconfisse il Bayern Monaco 2-0 al Bernabéu, grazie a una doppietta di Diego Milito, completando uno storico “Triplete“.