Colpaccio Conco, si riparte con Albertini

Concorezzo. La nuova stagione della Concorezzese si apre con una novità clamorosa: il supporto di una leggenda del Milan e della Nazionale, Demetrio Albertini.

La stella rossonera ha presenziato, a sorpresa, ieri alla presentazione della prima squadra del calcio biancorosso.

Un brianzolo doc

Demetrio Albertini è nato a Besana in Brianza il 23 agosto 1971) ed è presidente del settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Vicecampione del mondo a Stati Uniti 1994 e Vicecampione d’Europa a Belgio-Paesi Bassi 2000, con la nazionale italiana Under-21 ha vinto il campionato europeo di categoria nel 1992.

Soprattutto con il Milan, dove ha militato per 13 stagioni (di cui 11 consecutive), ha vinto cinque scudetti e tre Coppe dei Campioni/UEFA Champions League. Ha militato anche nel campionato spagnolo, vestendo le gloriose maglie di Atlético Madrid e Barcellona e vincendo con quest’ultima un campionato.

Abbraccio tra milanisti: l’entusiasmo del sindaco Capitanio

La presenza del campione rossonero ha sollecitato l’entusiasmo del primo cittadino leghista, Mauro Capitanio che, oltre a essere un fervente sostenitore del Monza, non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri.

“Ieri sera é stata presentata la prima squadra della Concorezzese con un progetto innovativo basato su giovani promettenti e tanto scouting – ha scritto il primo cittadino sui suoi canali social – Un progetto che ha attirato l’attenzione di Demetrio Albertini. Ringrazio il Presidente Massimo Meoni per l’invito e Demetrio Albertini per l’opportunità data ai nostri ragazzi per confrontarsi su temi importanti come rispetto, lealtà, ambizione e coraggio. In bocca al lupo per la nuova stagione”.

Alla presentazione era presente anche il direttore sportivo Stefano Testa.