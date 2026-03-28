Con la pallavolo si piantano i semi del rispetto

Concorezzo. Lo sport è prima di tutto cultura e valori. L’11 aprile al Palazzetto di Via La Pira si terranno una conferenza e una serie di attività in campo con settore giovanile e atlete di A2 per promuovere inclusione e cultura del rispetto.

La grande pallavolo si fa promotrice di un messaggio sociale fondamentale. La Pallavolo Concorezzo annuncia con orgoglio l’adesione ufficiale al progetto educativo e sociale “I Semi del Rispetto in Tour” che ha già ricevuto il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Concorezzo

L’iniziativa, che trasformerà il palazzetto in un centro di divulgazione e partecipazione attiva, nasce con l’obiettivo di promuovere i valori del fair play, dell’inclusione e della prevenzione di fenomeni critici come il bullismo e la violenza di genere, utilizzando lo sport come motore del benessere relazionale.

L’evento sarà un’occasione per la cittadinanza di conoscere da vicino la società e i suoi valori.

Il programma della giornata:

 ORE 10.30 – Apertura dei lavori con una conferenza stampa e divulgativa con i rappresentanti di Unione Nazionale Vittime e Aspera, associazioni facenti parte al progetto.

 A SEGUIRE – Attività sul campo con mini-volley e sessioni guidate, che vedranno il coinvolgimento d’eccezione delle atlete della Serie A2, pronte a scendere in campo con le giovani leve.

L’importanza dell’iniziativa, sono le parole di Massimo Meoni, che sottolinea l’impegno etico della società:

Siamo molto orgogliosi e contenti di poter ospitare un evento all’interno dell’iniziativa “I Semi del Rispetto”. Lo sport deve schierarsi senza remore e senza tentennare in difesa di ogni abuso e di ogni prevaricazione del diritto di essere liberi. Grazie a questo evento potremo raccontare, come Pallavolo Concorezzo, la voglia di promuovere i valori di rispetto e inclusione oltre ad educare alla violenza di genere creando un senso di comunità e condivisione. La Pallavolo Concorezzo è impegnata ogni giorno per migliorare il presente e il futuro delle sue atlete e dei suoi atleti

Un impegno formale e duraturo Attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa, la Pallavolo Concorezzo si impegna attivamente nelle attività formative e di sensibilizzazione rivolte ad atleti, tecnici e famiglie. L’iniziativa prevede inoltre una documentazione video-fotografica delle attività a scopo documentativo e sociale, garantendo la massima tutela della privacy e della dignità dei partecipanti, in particolare dei minori, nel pieno rispetto della normativa vigente.

La cittadinanza, le famiglie e gli appassionati sono invitati a partecipare per piantare insieme i “semi” di un futuro basato sul rispetto reciproco e sulla libertà.

I Semi del Rispetto in Tour” lavora perché il rispetto non resti un principio astratto, ma diventi un comportamento riconoscibile nella vita quotidiana. Lo sport è un contesto decisivo: insegna regole, responsabilità, linguaggio e gestione del confronto. Eventi come questo, costruiti insieme a istituzioni e società sportive, aiutano a creare comunità più consapevoli e a prevenire, prima che emergano, dinamiche di esclusione e conflitto», dichiara Paola Radaelli, Presidente di Unione Nazionale Vittime.

Portare il progetto nei territori significa creare alleanze stabili tra scuola, sport, famiglie e amministrazioni. In Lombardia stiamo lavorando perché questi momenti diventino un percorso continuativo: non una singola giornata, ma un metodo. “Tutti in Campo” è un esempio concreto di come si possa parlare ai più giovani con strumenti semplici e credibili, a partire dall’esperienza dello sport», afferma Francesca Giarmoleo, coordinatrice per la Lombardia di Unione Nazionale Vittime.

L’accesso e le modalità di partecipazione saranno gestiti dall’organizzazione, con indicazioni operative diffuse attraverso i canali della società Pallavolo Concorezzo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di “I Semi del Rispetto in Tour”, orientato a promuovere, nei contesti educativi e sportivi, pratiche e linguaggi coerenti con i valori del rispetto, dell’inclusione e della responsabilità.

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