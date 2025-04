Conco Cup 5 ricordando Mattia

Concorezzo. Tutti in campo per ricordare Mattia. Domenica evento di caratura internazionale al Comunale di via Pio X per la quinta edizione della Conco Cup.

In campo i primi calci biancorossi che, in quattro gironi, dovranno vedersela con i rivali che indosseranno maglie come quella di Juve, Milano, Como, Atalanta e anche compagini straniere.

L’evento, organizzato dalla Concorezzese e sostenuto dalla Figc, andrà in scena a partire dalle 13.30.

Con questo appuntamento si ricorda ancora una volta la figura del promettente calciatore Mattia Crippa, stroncato in casa da un malore a soli 23 anni nel novembre del 2018.

La prima edizione