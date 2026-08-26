Conco, nuovi spogliatoi ma arrivano i ladri

Concorezzo. Il centro sportivo comunale di via San Pio X ormai da diversi giorni è tornato ad animarsi per la ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione, che prenderà il via ufficialmente tra poche settimane con l’avvio dei campionati. Mentre ferve il lavoro sul campo e gli atleti eseguono esercizi con e senza palla, ripetendoli più e più volte, assimilando gli schemi nel corso delle sedute tattiche, anche il centro sportivo vuole essere all’altezza. Il palcoscenico delle imprese sportive della Concorezzese si presenterà al via della stagione 2026/27 con gli spogliatoi ristrutturati, grazie ai lavori di muratura e impiantistica svolti nel corso dell’estate, pronti ad ospitare nelle migliori condizioni possibili gli atleti di casa e quelli ospiti.

Un ulteriore step delle attività di ammodernamento previste per la struttura, iniziate lo scorso anno come da concessione siglata con l’amministrazione comunale dalla nuova proprietà della società biancorossa, con alla guida il presidente Massimo Meoni e il direttore generale Stefano Testa.

L’aumento degli standard di qualità del centro sportivo e l’attenzione posta nell’allestimento delle squadre, testimoniano come il progetto di crescita di tutta l’organizzazione societaria sia in continuo progresso rispettando tempi e modalità previsti. Purtroppo, occorre rilevare come i contrattempi non manchino: per la seconda volta nel giro di un mese sono stati sottratti dal pozzetto di alimentazione i cavi in rame che danno energia all’impianto di illuminazione del rettangolo di gioco. Inutile sottolineare come l’approvvigionamento del rame sia diventato difficoltoso e soprattutto costoso, e per questo motivo soggetti senza scrupoli si accaparrano questa materia prima essenziale in modo criminale. I due furti, avvenuti nelle ore notturne nonostante tutte le misure di sicurezza del caso siano state correttamente applicate, hanno recato alla Concorezzese un danno economico di diverse decine di migliaia di euro.

Così il presidente Meoni: “Per la seconda volta nel giro di poche settimane ci ritroviamo a sostenere una spesa non prevista per ripristinare l’illuminazione del nostro campo da gioco. Se dopo il primo dei due furti avevamo deciso di sottacere la cosa per non lanciare un messaggio destabilizzante e negativo alla città, in questa seconda occasione non possiamo esimerci dall’esprimere rabbia e rammarico, portando a conoscenza di tutti quanto accaduto. In queste ore è già in corso un intervento d’urgenza del costo di circa 20.000 euro per il ripristino dell’impianto in modalità provvisoria, in vista dei lavori di ottobre che prevedono l’installazione di fari a LED. Nel frattempo, si insedierà un custode per le ore notturne che vigilerà su quanto accade attorno al campo”.