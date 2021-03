Concorezzo, pronti i campi di padel

Concorezzo. Covid permettendo, sarebbe lo sport del momento. Il padel è pronto per appassionare centinaia di concorezzesi con i nuovi campi in fase di completamento presso il centro tennis di via Libertà. In questi giorni la struttura ha preso forma con una velocità sorprendente. Prima è stata montata l'architettura in legno, poi è stata collocata la copertura. Ora si dovrà procedere alla finitura interna e al collaudo.

IL PADEL

Nel 1969 il messicano Enrique Corcuera, volendo costruire un campo di tennis in casa sua ed essendoci dei muri proprio a ridosso dello spazio disponibile per tracciare il campo, concepì l'idea di considerare i muri come parte integrante del campo di gioco stesso. Corcuera poi regolamentò il nuovo gioco e lo chiamò padel. Il padel è uno degli sport più popolari in America Latina (in particolare in Argentina) e in Spagna con 4 milioni e mezzo di praticanti amatoriali oltre a essere discretamente popolare anche in Portogallo e Svezia. Negli ultimi cinque anni questo sport ha visto una forte crescita anche in Italia, dove il numero di campi è cresciuto di oltre l'800%, superando quota 1 200 ad aprile 2020.[2] A inizio del 2021 si contano più di 830 strutture per più di 1.860 campi (di cui 500 indoor). Il primo campo in Italia fu fatto nel 1991 a Costabissara in provincia di Vicenza per poi diffondersi in Emilia-Romagna negli anni 1990 e avere una grande diffusione nei circoli della capitale dal 2013 in poi. Tuttora un terzo delle strutture sono nel Lazio, ma altre grandi città come Milano, Torino e Palermo stanno rapidamente investendo nella costruzione di nuovi campi per il numero sempre crescente di praticanti.

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI CONCOREZZO

La notizia della futura riqualificazione del centro tennis (qualcuno aveva pensato che la struttura venisse messa in vendita) era arrivata nell'estate del 2020. Mezzo miliardo di euro per trasformare il Centro tennis in una moderna oasi per sportivi e famiglie è la cifra complessiva dell'operazione. La struttura di via Libertà verrà gestita dalla società Squeeze Asd di Camuzzago che si è aggiudicata la gara indetta dal Municipio e sarà il gestore per 14 anni e 10 mesi procedendo anche con alcuni sostanziali interventi tecnici e strutturali per la sua riqualificazione.

A fronte della concessione, il Comune di Concorezzo ha introitato complessivamente circa 502.200 euro suddivisi in canoni annui.

La società incaricata sta oggi realizzando tre campi da paddle coperti che andranno ad aggiungersi ai quattro campi da tennis e al campo da beach volley già esistenti e che verranno mantenuti in essere. E’ previsto inoltre un intervento di ristrutturazione completo dell’area bar e ristoro con i relativi arredi, la ristrutturazione degli spogliatoi e la sostituzione del telo della tensostruttura e del telo di una pressostruttura che coprono due dei tre campi in terra battuta.