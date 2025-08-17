Coppa Italia, il Monza eliminato dal Frosinone

MONZA-FROSINONE 0-1

È molto amaro l’esordio ufficiale di Paolo Bianco sulla panchina del Monza: la squadra biancorossa perde infatti in casa col Frosinone di pari categoria che dunque si qualifica al posto dei brianzoli per il terzo e ultimo turno preliminare di Coppa Italia, che si disputerà a Cagliari. Il Monza, tra l’altro, ha disputato la sua peggior partita stagionale e, notizia che i tifosi stanno facendo fatica a digerire, è stato messo fuori rosa l’attaccante Keita Baldè, che pare non rientrare nei piani proprio del tecnico subentrato ad Alessandro Nesta dall’1 luglio.

All’U-Power Stadium si è vista una squadra imbavagliata dagli avversari, che ben conoscevano Bianco dato che fino a un mese e mezzo fa era il loro allenatore. Nel primo tempo i centrocampisti hanno fatto fatica sia a interdire che a costruire palle-gol per gli attaccanti che, come ormai abitudine, ci hanno messo del loro per non creare niente di pericoloso. Nella ripresa, dopo i cambi, le cose sono andate un po’ meglio e alla fine sono anche fioccate le occasioni, ma la Dea bendata ha voluto premiare il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini.

Per la sfida contro i ciociari Bianco non ha potuto disporre degli infortunati Zeroli, Bakoune, Forson e Antov, quest’ultimo nemmeno inserito in lista per il campionato perché tornerà disponibile non prima del prossimo inverno. Ha quindi confermato la formazione che ha pareggiato con l’Inter in amichevole.

Davanti ai soli 2797 spettatori dell’U-Power Stadium la partita ha inizio sotto un sole tropicale e i risultati si vedono sul campo perché lo spettacolo offerto è orribile. Tra uno sbadiglio e l’altro si arriva al 21’, quando un sinistro dell’azzurroblù Marchizza dai 25 metri passa alto. Il Monza subisce il gioco leggermente migliore degli ospiti, ma al 40’ si fa vivo con una conclusione rasoterra di Colpani da fuori area che però risulta troppo centrale per impensierire Sherri.

Il secondo tempo vede in campo Galazzi per Caprari e le cose migliorano leggermente. La prima occasione è comunque ancora del Frosinone: al 10’ su un cross basso dalla sinistra di Barcella nell’area piccola incredibilmente non arriva nessuno né per deviare in rete né per allontanare la sfera. Bianco inserisce Azzi e Obiang per Brorsson e Colombo arretrando Birindelli in difesa e poi Ganvoula per Colpani, ma è ancora la formazione ciociara a far male al 22’ con un sinistro di Ghedjemis che passa a lato di poco. Solo a un quarto d’ora dalla fine il Monza comincia a fare sul serio: prima Mota dai 20 metri manda a lato di poco, poi Obiang al limite dell’area serve all’indietro Azzi che al volo manda la palla a lambire il palo. Al 34’ si grida al gol, ma l’azzurroblù Monterisi spazza via sulla linea la palla che Koutsoupias aveva involontariamente indirizzato nella propria porta. Nell’occasione si infortuna il portiere ospite Sherri, che viene ricoverato in ospedale. Al 41’ un sinistro a giro di Galazzi centra in pieno il palo. Bianco sostituisce Birindelli con Ravanelli per i 9’ di recupero (che poi diventeranno 14’). Al 46’ Ganvoula prova da posizione molto defilata ma il subentrato portiere Palmisani è attento e blocca. Nell’azione seguente il Frosinone infila il Monza in velocità e Kvernadze conclude in gol sotto la curva ciociara. La reazione biancorossa è nervosa e Ganvoula viene espulso dopo consulto col Var per un fallo di reazione su Monterisi. All’ultimo respiro Lucchesi spara alto da ottima posizione l’ultima cartuccia brianzola.

In sala stampa Bianco ha così analizzato la partita: “Il primo tempo è stato noioso, troppo tattico; il secondo tempo è andato molto meglio, ma nel nostro momento migliore abbiamo subito il gol. Il calcio è infimo e ci hanno puniti con una ripartenza. Avremmo meritato un risultato diverso. Sono comunque contento di quello che ha fatto la squadra. L’esclusione di Keita Baldè? Le sue caratteristiche non rientrano in quelle di cui io ho bisogno. Alcuni non faranno parte del progetto e lui è uno di questi. Il nostro è un cantiere aperto: uscirà qualcuno ed entrerà qualcun altro. La squadra non manca di niente però dato che qualcuno uscirà allora bisognerà sostituirlo. La sostituzione di Caprari nell’intervallo? Da uno come lui mi aspetto di più”.

Galazzi si presenta con un volto che la dice lunga: “È una sconfitta che mi fa parecchio arrabbiare. Questa squadra non deve perdere questa partita. Come obiettivo per la stagione ho di segnare più gol e fare più assist degli anni passati: come minimo voglio arrivare in doppia cifra. Nel Monza ci sono giocatori di Serie A: gli obiettivi della società sono chiari e vanno di pari passo con le mie ambizioni. Sia il Monza che io veniamo da un anno difficile. Io odio perdere. Che ruolo preferisco? Mi trovo meglio in quello di trequartista di destra”.

Per il Monza è ora tempo di campionato: per la prima giornata di Serie B ospiterà sabato prossimo alle ore 21 il Mantova.