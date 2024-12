Coppa Italia, la Numia stacca il biglietto per la final four

NUMIA VERO VOLLEY-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-0

La Numia Vero Volley stacca il biglietto per la final four di Coppa Italia, che si disputerà nelle giornate dell’8 e 9 febbraio a Casalecchio di Reno, superando per 3-0 in gara secca la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 davanti a ben 3983 spettatori che hanno riempito completamente l’Opiquad Arena. Per le azzurroblù il match non è stato semplice come il risultato farebbe pensare: le piemontesi sono rimaste aggrappate a capitan Orro e compagne fin quasi la fine di tutti i parziali, mostrando tenuta piscologica e una buona correlazione muro-difesa. La squadra allenata da Stefano Lavarini è stata brava a mantenere le distanze nei momenti cruciali, non facendosi più rimontare come invece accaduto nella fase iniziale del primo set.

Nella prima frazione di gioco, infatti, le padrone di casa scappano sul 3-3 arrivando a guadagnare 8 lunghezze (12-4). Il tecnico delle torinesi Giulio Cesare Bregoli effettua alcuni cambi temporanei (in particolare finisce in panchina Anthouli dopo uno 0 su 3 in attacco) e sul 15-10 si registrano ben 5 punti di fila da parte delle sue atlete (due attacchi di Omoruyi, un muro di Alberti e un muro e un attacco di Gicquel). Il finale vive sulla sfida tra Sylla e Skinner, entrambe a punto 6 volte nel parziale ed entrambe andate in calando terminando il match a quota 10. Sul 19-19 arriva il “break” decisivo proprio con Sylla (due attacchi) ed Egonu (schiacciata dalla seconda linea). Quest’ultima chiude il set sul 25-21 e 7 punti personali.

Egonu cala il “settebello” anche nella seconda frazione di gioco, rimasta in equilibrio fino al 15-14, quando una battuta lunga di Van Aalen, un ace di Orro e un attacco proprio di Egonu scavano il solco che non viene più coperto fino alla fine. Sul 22-20 ci pensano infatti un attacco di Sylla e due ace di Kurtagic a bloccare il tentativo di rimonta delle piemontesi, tra le quali si segnala positivamente Gicquel (5 punti nel parziale su 12 totali) e negativamente Omoruyi (0 su 6 in attacco).

Il terzo set inizia infatti con in campo Buijs (5 punti a fine match) al posto di Omoruyi. E inizia bene per le ospiti che si portano sul 3-0 con un muro di Gicquel, un ace di Van Aalen e un muro di Gray. Il recupero delle lombarde non tarda ad arrivare, perché con un muro di Danesi e un attacco di Egonu si va sul 4-4. Si procede quindi spalla a spalla fino al 13-13, quando giunge il “break” decisivo ad opera di Danesi e Kurtagic (2 punti a testa). La Numia amministra il vantaggio di 4 lunghezze fino al termine: il punto del 25-21 lo mette a terra un’ottima Daalderop (6 punti nel parziale su 13 complessivi). Al contrario, si sono afflosciate nell’ultima frazione di gioco Egonu e Skinner (16% in attacco) e soprattutto Sylla (0 su 5 in attacco). Ciò nonostante Egonu è stata premiata come Mvp in virtù dei 16 punti messi a terra, tra cui 1 ace e 1 muro, e del 51% in attacco.