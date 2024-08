Coppa, Monza avanti dopo 18 rigori

Monza. Buona la prima per il Monza di Alessandro Nesta, che batte 9-8 il Sudtirol ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90 minuti e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove troverà la vincente della sfida tra Venezia e Brescia (tratto da Ac Monza, foto Ac Monza IG).

Prima occasione biancorossa al 8’, quando un’apertura di Bondo premia l’inserimento di Kyriakopoulos, che avanza e scarica un diagonale velenoso deviato in corner dalla difesa avversaria. La squadra di Nesta mantiene saldamente il controllo della gara, che per poco non si sblocca anche al 19’, quando Maldini fa partire un destro pericoloso, di poco alto. Al 25’ Birindelli si invola a destra e crossa in mezzo dove Poluzzi anticipa all’ultimo Petagna, pronto a staccare di testa. Insiste il Monza che ha una grande occasione al 30’, quando Bondo si inserisce centralmente in velocità, prende la mira e calcia col destro: Poluzzi blocca. Il centrocampista francese va vicinissimo al gol anche al 42’, quando sbuca alle spalle della difesa del Sudtirol e di testa manda di poco a lato. Il Monza attacca anche a inizio ripresa: al 49’ Petagna difende bene il pallone in area avversaria e calcia, trovando una deviazione provvidenziale per gli ospiti. L’attaccante triestino ci riprova al 59’ quando schiaccia bene di testa un cross da destra, ma Poluzzi respinge, ripetendosi sul nuovo tentativo di Pablo Marí, sul corner seguente. Mister Nesta si gioca un triplo cambio al 68’, inserendo Caprari, Pedro Pereira e Maric.

Dopo tanta sofferenza, al 73’ si fa vedere per la prima volta anche il Sudtirol con un paio di corner pericolosi e un tentativo in mischia di Ceppitelli, che calcia fuori da buona posizione. Il Monza non si scompone e riprende ad attaccare. Al 79’ va vicino al vantaggio anche capitan Pessina con un sinistro violento che sfiora l’incrocio dei pali. Il vantaggio arriverebbe al 83’ con la zampata di Maric, ma il gol viene annullato per fuorigioco del croato. Nesta si gioca anche la carta Sensi, che comincia la sua seconda avventura in biancorosso al 85’. Il Monza ci prova fino alla fine, ma trova sulla sua strada un super Poluzzi che nega il gol ancora a Pablo Marí con una grande parata proprio al 90’. Finisce 0-0 nei novanta minuti e si va ai calci di rigore.

Il primo eroe biancorosso è il nuovo acquisto Pizzignacco, che festeggia il suo debutto col Monza parando il tiro di Praszelik. Poi ci pensa Izzo a trasformare il rigore decisivo, che regala i sedicesimi di finale alla squadra di Alessandro Nesta. Finisce 9-8. Ed è festa grande all’U-Power Stadium.

I biancorossi torneranno in campo martedì 13 agosto alle 21.00 a San Siro contro il Milan, nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.