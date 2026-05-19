Daemons Monza Brianza, playoff conquistati: “Questo è solo l’inizio”

La stagione sportiva 2026 rappresenta un momento estremamente importante per i Daemons Monza Brianza, che raccolgono i frutti di un percorso costruito nel tempo attraverso programmazione, sacrificio e una visione chiara. La vittoria ottenuta nell’ultima giornata di campionato ha infatti permesso alla prima squadra di conquistare matematicamente l’accesso ai playoff del campionato IFL2 FIDAF, la seconda divisione nazionale di football americano, in programma nel weekend del 6 e 7 giugno.

Un risultato che certifica la crescita della società e che assume ancora più valore considerando che i Daemons sono attualmente una delle quattro squadre ancora imbattute nei tre campionati nazionali. Un traguardo importante che, all’interno della società, viene vissuto con grande equilibrio.

“I risultati sul campo sono la conseguenza del lavoro quotidiano. Nulla arriva per caso e questo gruppo si è guadagnato tutto”, sottolinea il presidente dei Daemons Monza Brianza Dewar James .

Durante tutta la stagione la prima squadra ha dimostrato maturità, determinazione e spirito di sacrificio, portando il nome di Monza e Brianza ai vertici del football americano italiano. Ma dietro ai risultati sportivi c’è un progetto molto più ampio che parte soprattutto dalla crescita dei più giovani.

Negli ultimi anni i Daemons hanno investito risorse ed energie nello sviluppo del settore giovanile, costruendo un percorso strutturato che coinvolge le categorie Under 10, Under 13, Under 15 e Under 17. Un lavoro fondamentale per garantire continuità al progetto sportivo e offrire ai ragazzi un ambiente sano in cui crescere attraverso lo sport.



L’obiettivo della società, infatti, non è soltanto formare atleti, ma creare una vera comunità sportiva capace di trasmettere valori come disciplina, rispetto, inclusione, spirito di squadra e responsabilità.

“Noi non stiamo semplicemente costruendo squadre, stiamo costruendo opportunità per i ragazzi e per le famiglie del territorio”, spiega il presidente.

Accanto al settore giovanile, i Daemons continuano a consolidare anche la propria struttura sportiva complessiva con la prima squadra senior e il team Master Over 45, realtà che testimoniano come il football americano possa coinvolgere persone di ogni età. Le squadre partecipano sia ai campionati di tackle football, la versione tradizionale con contatto, sia al flag football, disciplina in forte crescita che sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.



In questa visione rientrano anche i progetti scolastici già avviati sul territorio, che nella prossima stagione verranno ulteriormente ampliati. Attraverso attività curricolari ed extracurricolari, gli studenti possono avvicinarsi al flag football e al football americano, scoprendo uno sport ancora poco conosciuto ma fortemente educativo.

La collaborazione con scuole, amministrazioni comunali e realtà locali rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita della società, così come il rapporto con il Comune di Concorezzo, che continua a rappresentare un partner importante per lo sviluppo dei progetti futuri.

“Vogliamo che quando si parla di football americano in Lombardia, il nome Daemons sia un punto di riferimento”, aggiunge il presidente.

Indipendentemente da come terminerà il percorso nei playoff, la società guarda già avanti con obiettivi chiari: consolidare la prima squadra, ampliare ulteriormente il settore giovanile, aumentare la presenza nelle scuole, rafforzare il rapporto con sponsor e istituzioni e creare eventi sempre più coinvolgenti per il territorio.

Per i Daemons Monza Brianza i playoff rappresentano un sogno sportivo importante, ma il vero obiettivo resta quello di crescere ogni giorno, dentro e fuori dal campo.

“I playoff sono un traguardo bellissimo, ma per noi non rappresentano il punto di arrivo: sono semplicemente la dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta”, conclude il presidente dei Daemons Monza Brianza.