Dany da Concorezzo fa il torero: Monza vola in Coppa

Torino. Dany Mota da Concorezzo è il torero della Coppa Italia. È lui a mettere a terra il “Toro” e a trascinare il Monza agli ottavi di finale. Una notte da protagonista per l’attaccante portoghese, che all’Olimpico Grande Torino firma il gol dell’1-0 contro i granata e regala ai biancorossi una qualificazione storica. Per il Monza, infatti, è la prima vittoria sul campo del Torino.

La firma arriva al 48’ del primo tempo, nel recupero: cross di Forson e Dany Mota, da vero uomo d’area, anticipa tutti e infila Perri con un tocco ravvicinato. È il suo 41° gol con la maglia del Monza, un’altra pagina importante nella storia biancorossa. Una rete ancora più speciale perché Mota scende in campo anche con la fascia da capitano.

Ma il Monza non si accontenta. La squadra di Juric gioca con personalità, coraggio e qualità, costruendo diverse occasioni per il raddoppio. Mangas sfiora più volte il gol, mentre Robinson colpisce un palo con uno splendido destro a giro. Il Torino fatica a reagire e, quando nel finale sembra poter trovare il pareggio, è ancora il VAR a intervenire: al 93’ viene infatti annullato un rigore assegnato ai granata per un discusso tocco di mano di Lucchesi.

Finisce così Torino 0, Monza 1. Il Toro è domato e il Monza vola agli ottavi di Coppa Italia, dove ad attenderlo ci sarà una sfida dal fascino enorme: il Milan a San Siro.

Per Dany Mota, ormai residente da anni a Concorezzo, una notte da torero. Per il Monza, una vittoria che vale molto più del semplice passaggio del turno e che dà fiducia dopo le discrete prestazioni in campionato ma purtroppo senza nemmeno un punto.

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