Esordio casalingo sfortunato per la Mint Vero Volley

È sfortunato l’esordio casalingo della Mint Vero Volley nel campionato di Superlega 2024/25: la Gas Sales Bluenergy Piacenza si porta infatti a casa un 3-0 che al tirar delle somme appare eccessivo. La formazione allenata da Massimo Eccheli ha disputato una bella partita, soprattutto nella correlazione muro-difesa, dove c’era da contrastare due “bocche da fuoco” micidiali come il monzese Romanò e il cubano Simon. Purtroppo hanno pesato le assenze dei centrali Averill e Mosca e degli schiacciatori Juantorena (in panchina ma per onor di firma) e Zaytsev (tesserato in ritardo). Al centro Beretta si è ben comportato in attacco, a differenza di Di Martino (71% a 17%), mentre alla banda i giovani Rohrs e Marttila non sono riusciti a dare la necessaria continuità contro una compagine ben attrezzata come quella guidata da Andrea Anastasi.