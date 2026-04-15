Finali scudetto, in gara-2 la Numia si inchina a Conegliano

NUMIA VERO VOLLEY-PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3

Niente da fare per la Numia Vero Volley in gara-2 delle finali dei play-off scudetto contro la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano: lo 0-3 finale testimonia un dominio assoluto delle campionesse d’Italia e d’Europa in carica, che oltre ad aver giocato ad altissimi livelli hanno anche approfittato di una serata opaca delle lombarde. Davanti ai 5296 spettatori (tutto esaurito) dell’Allianz Cloud di Milano, e alle decine di migliaia che hanno assistito al match in tv su Rai Sport, la squadra guidata da Stefano Lavarini ha infatti offerto una prestazione ben al di sotto di quella mostrata in gara-1 a Villorba, quando è uscita sconfitta per 15-13 al tie-break.

Il team allenato da Daniele Santarelli ha dunque giocato in formato da campionato mondiale e a brillare ancora una volta tra le “pantere” è stata Haak, premiata come Mvp in virtù dei 22 punti messi a terra (tra cui 1 ace e 3 muri) e del 62% in attacco.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 7-7, poi Haak (6 punti nel parziale) trascina le compagne a +6 (10-16). Un attacco di Lanier e due ace di Sartori inframmezzati da un muro di Akimova fanno sperare i tifosi rosablù (19-21), ma le venete difendono il “tesoretto” e chiudono sul 21-25 con una schiacciata di Zhu.

Nel secondo set le gialloblù si portano subito sullo 0-4 e non vengono più riprese. Chirichella allunga a +5 (11-16) e il divario aumenta a 7 lunghezze dopo una schiacciata di Gabi e un errore di Danesi (13-20). È un altro errore in attacco, stavolta di Egonu, a chiudere sul 19-21 la frazione di gioco, che ha visto ancora protagonista Haak con 7 punti.

Nel terzo set la Numia (in particolare Egonu che ha messo a terra 8 punti dei suoi 15 complessivi) ha approcciato meglio la sfida, passando in vantaggio per 6-4 prima di essere ripresa a quota 8. Le due squadre sono poi andate a braccetto fino al 13-13, quando 2 punti di Haak (9 punti nel parziale) inframmezzati da 2 punti di Gabi (14 punti totali nel math) hanno creato un solco difficilmente recuperabile per le rosablù di stasera. Nel finale le venete hanno dilagato, chiudendo 18-25 con Fahr.

Ora la Numia Vero Volley è chiamata all’impresa di battere le “pantere” per 3 match di fila di cui 2 in trasferta, a cominciare da gara-3 che si disputerà a Villorba domenica prossima alle ore 18. In caso di terza sconfitta non ci sarà più possibilità di vederla tra le mura amiche perché il sogno scudetto svanirà.