Gran Pedalata, trionfo Hoana

Concorezzo. Il Gran Premio a pedali è stato innanzitutto un trionfo di sport e divertimento. Sorrisi, fatica, colori hanno caratterizzato l’edizione 2026 della Gran Pedalata organizzata dal Casc in collaborazione con Comune, Distretto del commercio e Associazione commercianti.

Domenica pomeriggio le vie del centro cittadino, con la splendida cornice della Chiesa dei santi Cosma e Damiano, si sono trasformate in un circuito per far sfrecciare i bolidi a pedali. Niente benzina, ma solo forza di gambe e scariche di adrenalina.

Divisi in categorie per età, a gareggiare sono stati in tanti, dai più piccoli ai meno giovani. Tante le squadre delle varie associazioni locali impegnate nel week end nella festa dello sport.

Nella gara clou quest’anno l’alloro è andato al team Hoana (ai pedali anche l’assessore al Bilancio Riccardo Mazzieri insieme all’amico Luca Perticaro) dopo anni di dominio Delicatesse, squadra seconda sul podio.

Tra i protagonisti in pista il presidente dei Commercianti Matteo Terzoli, il direttore del Distretto Maurizio Torresani, l’assessore Gabriele Borgonovo, l’ultramaratoneta Michele Zocco, lo chef Matteo Nesi oltre al patron del Casc, Fabio Calloni.

Madrina con la bandiera a scacchi, il vicesindaco Laura Della Bosca.

A premiare i vincitori, di rientro dalla giuria per il palio di santa Giustina di Bellusco, il sindaco Mauro Capitanio.

Foto Sandro Piasenti e Lorenzo Patanè