Hockey roller, batte forte il cuore di Concorezzo

Concorezzo. Uno sport spettacolare, nobile, dalle radici profonde. Le origini dell’Hockey a rotelle affondano nel XIX secolo in Inghilterra. Uno sport nato come variante dell’hockey su ghiaccio e del polo, ideato per consentire agli atleti di allenarsi e divertirsi anche durante i mesi estivi.

Nel secolo scorso, quando lo sport passava dalle radioline fm e agli eventi molti andavano in giacca e cravatta, Monza e la Brianza attraversarono un fase epica in questo sport. L’Hockey Club Monza e il Roller Monza collezionarono complessivamente 11 scudetti, 4 coppe Italia e 4 coppe europee.

(Alcune foto sono tratte dal profilo Instagram della squadra e sono di Oscar Daverio)

Poi le difficoltà che hanno messo in ginocchio tantissime realtà, in tutta Italia, di questo sport coinvolgente fino alla lenta rinascita dell’Hockey Roller Club Monza, protagonista in Serie A e in Europa, con uno sguardo al futuro fortificato dalla vittoria, lo scorso anno, nel campionato italiano under 23.

Come ha dimostrato la presentazione della prima squadra lo scorso 26 settembre al Totem di Vimercate, oggi sono tanti i Comuni che sostengono questa realtà. Seregno, città che ospita le partite casalinghe al Palasomaschini. Biassono, Comune dove sorgerà il nuovo Palazzetto. Ma anche Concorezzo (sul palco era presente il sindaco, Mauro Capitanio) grazie alla pesante sponorizzazione del Team Service Car di Francesco Macrì, azienda leader a livello italiano nell’assistenza ai veicoli industriali. E’ l’azienda a dare il nome alla squadra presieduta da Andrea Brambilla e guidata in pista da mister Ivan Jaquierz.

Durante la serata di presentazione si è respirato non solo il clima dei grandi eventi sportivi e dei grandi palcoscenici internazionali (alcuni dei giocatori assenti erano impegnati con la rispettive nazionali).

Forse è uno degli aspetti che più ha colpito i presenti è stato l’entusiasmo. Delle nuove generazioni che dovrebbero avere più possibilità per affacciarsi a questo impegnativo ma gratificante sport.

Perseguire le imprese della società ed essere informati su tutti gli appuntamenti in programma è possibile consultare il sito internet o le pagine social.

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