Il Conco torna al comunale: prima vittoria in Coppa Italia

Concorezzo. Cologno tutto in un quarto d'ora poi solo Conco. Dopo lo sfortunato pareggio di domenica scorsa in quel di Barzago ( 1-1 ), arriva la prima vittoria della stagione calcistica dei biancorossi al "Bonizzi e Soglio" davanti al proprio pubblico.

Inizio in salita per i padroni di casa: prima con l'infortunio di Forzatti che obbliga mister Claudio Nava a rivedere l'assetto tattico dell'undici in campo poi con la rete del vantaggio ospite arrivato dai piedi di Micheal Gottone che porta in vantaggio i suoi. Minuto dopo minuto il Conco inizia a macinare sempre più gioco comprimendo i milanesi nella propria metà campo fino a quando allo scoccare della mezzora arriva la rete del pari siglato dal sedicenne Mehdi Bezzaoui. Con i ragazzi di mister Arturo Di Napoli ormai in affanno Andrea Oteri ha tutto il tempo per aggiustarsi il pallone e insaccarlo sotto la traversa ad una manciata di minuti dalla ripresa.

La Concorezzese avrebbe potuto chiudere definitivamente l'incontro gia ben prima del novantesimo in svariate occasioni tenendo testa agli avversari fino al triplice fischio del direttore di gara. Ora, i riflettori saranno puntati sul Barzago che fra dieci giorni avrà l'ultima opportunità per passare il turno incontrando in trasferta proprio con il Cologno ormai fuori dai giochi per la permanenza nel torneo di coppa. La classifica del girone: Concorezzese 4, Barzago 1 e Cologno 0.

Le formazioni:

GSD CONCOREZZESE - De Martini, Bonfanti, Forzatti ( dal 6'pt Zangari ), S.Colombo, Bertini, Lucarini ( dal 19'st Bramati ), Pizzi, M.Colombo, marinoni, ( dal 37'st Riva ), Oteri, Ansaldi ( dal 6'pt Bezzaoui ). A disposizione di Motta; Corsaro, D'agostino, Prato.

FCD COLOGNO - Barosso, Ferrera, D'ercole, Napolitano ( dal 10'st Placanica ), Dinnito, Piccinini, Diurno ( dal 8'st Tedesco ), Sotobeltran ( dal 32'st Pollini ), Patera ( dal 8'st Pascale ), Speranza, Gottone. A disposizione di Di Napoli; Di Stasio, Ragusa, Brighetti, Alongi, Paradiso.

DIRETTORE DI GARA - Sig. Mattia Cassi di Bergamo

ASSISTENTI - Sig. Van Tuan Calini e Sig. Marco Barlocco di Legnano)

La cronaca dell'incontro:

PRIMO TEMPO - 3' Calcio di punizione Cologno dalla tre quarti da posizione centrale. Gottone impegna sotto la traversa Di Martini che respinge in calcio d'angolo.

8' Calcio d'angolo per il Conco dalla sinistra. Pizzi la mette in area, l'incornata di Lucarini si impenna oltre la traversa.

12' GOL COLOGNO! Guizzo in area sulla destra di Gottone che si presenta a tu per tu con Di Martini in uscita dai pali; pallone in rete nell'angolino più lontano della porta ( 0-1 ).

16' Zangari crossa dalla sinistra verso l'area neroverde, sul secondo palo il colpo di testa di Pizzi da posizione difficile non va a segno.

19' Bezzaoui e Piccinini entrano in contatto sulla soglia dell'area colognese ma per il direttore di gara è tutto regolare, il gioco prosegue dalla rimessa laterale sotto la tribuna.

22' Calcio d'angolo per il Conco dalla sinistra con Pizzi che batte corto, sul primo palo Speranza allontana la palla con i piedi.

27' GOL DEL CONCO! Dopo alcuni rimpalli sotto porta degli ospiti la palla arriva tra le ali dei piedi di Bezzaoui all'altezza del dischetto e non si lascia scappare la ghiotta occasione ( 1-1 ).

34' Gottone superato Bonfanti sulla fascia sinistra entra in area, Di Martini gli va incontro chiudendogli lo specchio della porta proprio mentre l'attaccante sta caricando il tiro a pallonetto.

36' Diurno aggancia da dietro Bertini al centro del campo ma per il direttore di gara a commettere l'irregolarità è il concorezzese.

38' Di Martini in uscita alla sua sinistra smanaccia via il pallone, Ferrera rimane a terra dolorante in area. Il gioco riprende dalla rimessa dal fondo.

41' Pizzi dagli estremi di un calcio di punizione sulla sinistra la mette al centro dell'area, Sotobeltran allontana con i piedi la sfera.

42' Bertini serve Marinoni, la conclusione del bomber casalingo è a fil di palo alla destra di Barosso.

44' Marinoni si presenta indisturbato in area, Barosso con le dita gli respinge la battuta a rete. Dal calcio d'angolo, Marinoni di testa nei pressi dell'area piccola manda la palla di poco sopra la porta.

46' Calcio di punizione per il Cologno dalla linea laterale sinistra. La battuta di Speranza non trova alcun tocco al centro dell'area, pallone out.

SECONDO TEMPO - 2' Calcio d'angolo a favore del Conco battuto da Pizzi, Bonfanti sul secondo palo non aggancia la palla da posizione ravvicinata.

4' Bonfanti sulla destra lancia in avanti M.Colombo ma l'assist è irraggiungibile, pallone sul fondo del campo.

7' GOL DEL CONCO! Oteri riceve la sfera sul limite dell'area dalla sinistra da Zangari, il tiro a palombella beffa il giovane portiere ospite.

19' Sotobeltran entra in area dalla destra, De Martini sul primo palo gli respinge il tiro.

23' Pizzi prova il tiro da fuori, palla oltre la traversa.

27' Pascale serve in avanti Tedesco marcato stretto, spalla a spalla, da Bramati. De Martini si mette di mezzo per raccogliere il pallone venendo travolto.

30' Calcio di punizione per il Conco dalla tre quarti. Pizzi dalla destra cerca in area avversaria Marinoni, pallone fuori dallo specchio della porta

42' M.Colombo dalla destra la mette in mezzo all'area, Riva con la punta del piede imbocca Barosso.

4' RECUPERO - Gottone lancia in avanti Tedesco, De Martini in uscita da terra fa sua la palla.