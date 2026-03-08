Il cuore della Conco batte sempre per Mattia

Concorezzo. Un ricordo sempre vivo. Una ferita profonda capace, col tempo, di diventare gioia e forza per guardare al futuro. La Concorezzese celebra con la sesta edizione del torneo internazionale a lui dedicato Mattia Crippa, promettente calciatore del vivaio biancorosso stroncato da un malore improvviso, a soli 23 anni, nel novembre del 2018. Da allora, a parte gli stop forzati del Covid, la città ha sempre ricordato l’atleta in un crescendo di qualità e importanza del memorial Crippa. Quest’anno, per la prima volta, anche una compagine femminile: l’Atalanta.

Domenica 29 marzo 2026 si terrà dunque il 6° Memorial Mattia Crippa, torneo dedicato ai giovani calciatori della categoria U09 – Primi Calci (2017-2018). L’evento si svolgerà presso il campo di via Pio X, 50, con inizio delle gare alle ore 13.30.

Il memorial, organizzato dalla società Concorezzese con il patrocinio e ul supporto di Figc, Lega nazionaledilettanti, Regione Lombardia e Comune di Concorezzo, rappresenta un importante momento di sport, condivisione e ricordo. Numerose società calcistiche del territorio e non solo prenderanno parte alla manifestazione, dando vita a un pomeriggio di partite all’insegna del fair play e della passione per il calcio.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale “Il Capannone” ETS, realtà impegnata nella solidarietà e nel sostegno alle persone più fragili.

