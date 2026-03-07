Il Monza a La Spezia va in vantaggio di 2 gol, ma un’espulsione l’affonda

SPEZIA-MONZA 4-2

Il Monza riassapora il gusto amaro della sconfitta dopo 9 partite e ancora in terra di Liguria, dato che l’ultima volta era successo a Chiavari con la Virtus Entella. Il 2-4 patito contro lo Spezia in lotta per la salvezza è stato il frutto di un’espulsione patita al 34’ del primo tempo, quando i biancorossi erano in vantaggio per 2-1 e stavano dominando il campo più di quello che il punteggio diceva in quel momento. Purtroppo la doppia ammonizione di Carboni ha influito tantissimo sull’andamento della gara, anche perché i padroni di casa sono pervenuti subito al pareggio. In 10 contro 11 il Monza non è praticamente più riuscito a creare occasioni importanti, nemmeno su calcio da fermo. E così la prima sfida nella storia tra lo Spezia e la compagine biancorossa in Serie B è finita male, molto male. La speranza dei tifosi è che lo scossone di oggi non influisca troppo sul morale della truppa perché sabato prossimo alle ore 17.15 Pessina e compagni ospiteranno all’U-Power Stadium il Palermo nel match-clou di giornata.

Per la sfida contro i liguri il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco non ha potuto disporre degli squalificati Azzi e Ravanelli e dell’infortunato Antov. Rispetto alla partita vinta a Cesena ha di nuovo operato un consistente “turnover”, inserendo Delli Carri, Carboni, Colpani, Colombo, Bakoune e Petagna al posto di Ravanelli, Lucchesi, Ciurria, Obiang, Azzi e Hernani. Lo Spezia guidato in panchina da Roberto Donadoni era privo dello squalificato Ruggero e degli infortunati Sarr, Cassata, Lapadula, Skjellerup, Di Serio, Mateju e Żurkowski.

La cronaca: il Monza parte fortissimo, ma la prima occasione è dello Spezia al 5’ con un colpo di testa di Artistico che passa a lato. 2’ dopo i biancorossi rispondono con una bella azione personale di Caso che però conclude calciando sul portiere. Dopo altri due giri di lancette d’orologio il Monza passa comunque in vantaggio grazie a una pregevole incursione in area di Cutrone che arrivato davanti al portiere serve a rimorchio Petagna, freddo nel gonfiare la rete anticipando i difensori spezzini. Al 12’ Artistico prova ancora il colpo di testa, ma manda nuovamente a lato. Al 16’ i brianzoli raddoppiano a conclusione di un contropiede imbastito da Caso, rifinito da Petagna e finalizzato da Cutrone. Lo Spezia reagisce subito e al 20’ accorcia le distanze al termine di un batti e ribatti in area che Artistico trasforma in gol infilando la sfera nell’angolino. Al 34’ a Carboni, già ammonito al 10’, l’arbitro Maresca di Napoli mostra per la seconda volta il cartellino giallo e quindi quello rosso. Bianco leva Petagna per inserire Lucchesi. Nell’azione susseguente Vignali crossa dalla fascia destra, Birindelli sfiora di testa spiazzando i suoi compagni, che vengono infilati da Aurelio di testa.

Per il secondo tempo Bianco propone Brorsson per l’evanescente Colpani. Al 5’ un sinistro dello spezzino Sernicola passa alto. Il Monza risponde all’8’ con una conclusione dal limite di Cutrone che viene deviata in corner da Radunovic. Al 12’ i liguri completano il ribaltamento del risultato con un sinistro chirurgico di Bandinelli al termine di un altro batti e ribatti. Al 18’ l’ex biancorosso Valoti impegna Thiam con un rasoterra. 1’ dopo Bianco getta nella mischia Hernani e Mota per Pessina e Caso e 12’ dopo Alvarez per Cutrone. Ma il Monza non riesce a scardinare la retroguardia di casa e anzi al 49’ subisce la quarta rete ancora ad opera di Artistico che di testa anticipa l’imbarazzante Brorsson.

In sala stampa Bianco è sconsolato: “È stato un peccato prendere il gol del 2-1 e poi subito dopo l’espulsione quello del 2-2. Perché poi sul risultato di parità è stato difficile resistere in 10 per più di un’ora. Espulsione a parte, abbiamo commesso degli errori di troppo, soprattutto nella scelta dell’ultimo passaggio. Comunque la squadra è stata in gara fino alla fine ma non è bastato. Purtroppo i subentrati stavolta non hanno cambiato l’andamento dell’incontro, ma non era facile per loro giocando in 10 contro 11. L’arbitraggio? Le due ammonizioni di Carboni sono state giuste, ma andava ammonito anche Artistico e qualche altro dello Spezia. Oggi è la prima volta che ci facciamo rimontare 2 gol: quello che è successo deve far parte del nostro percorso di crescita”.

Donadoni è ovviamente soddisfatto: “Oggi siamo partiti bene, ma alla prima situazione critica abbiamo subito come già successo altre volte. Sono stati bravi i ragazzi a non disunirsi dopo il secondo gol e a continuare a giocare. Abbiamo ribaltato segnando 4 gol ma possiamo fare ancora meglio”.