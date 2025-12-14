Il Monza affonda in Laguna

Al 36’ i padroni di casa protestano e richiedono un calcio di rigore, ma il direttore di gara indica la rimessa dal fondo e Thiam può far ripartire i suoi.

I biancorossi al 40’ mettono il piede sull’acceleratore sulla corsia di destra e l’asse Ciurria-Izzo-Birindelli si conferma pericoloso. Il numero 4, con un filtrante no look, serve e premia l’inserimento di Birindelli, che disegna una traiettoria insidiosa sulla quale arriva in corsa dalla distanza Carboni. Il difensore, di sinistro, va al tiro e per poco non trova lo specchio.

La prima frazione di gioco si conclude in equilibrio.

Nella ripresa al 4’ il Venezia realizza il gol del vantaggio con Perez che, lanciato in porta da Hainaut, davanti a Thiam non sbaglia.

Al 10’ arriva la seconda marcatura del pomeriggio: Adorante trasforma in rete il calcio di rigore assegnato dall’arbitro e raddoppia il risultato.

Perez al 12’ tenta la botta dalla distanza, ma il pallone si stampa sulla traversa, negando la gioia al centrocampista.

Il Monza reagisce al 19’ con Azzi, che accende il turbo, rientra sul destro e calcia in porta. La sfera viene deviata in corner e i brianzoli possono restare in zona d’attacco.

Yeboah al 20’ è protagonista in zona offensiva, ma Thiam è ben posizionato e la conclusione finisce fuori.

Azzi è imprendibile quando parte sulla sinistra e al 26’ prova in solitaria a saltare la linea difensiva. Stankovic blocca il suo tentativo tra le braccia.

I biancorossi avanzano e al 30’ Birindelli raccoglie la sponda di Petagna, tira al volo verso la porta e non trova lo specchio.

Il Monza ci prova fino alla fine: al 40’ Galazzi di prima intenzione calcia con forza sotto la traversa e viene fermato dal portiere. Al triplice fischio termina 2-0.