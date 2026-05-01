Il Monza cade sul più bello. Ora la Serie A è lontana

MANTOVA-MONZA 3-2

Il sogno del Monza di tornare in Serie A si infrange almeno momentaneamente in riva al Mincio, dove un Mantova in palla mette alle corde i brianzoli battendoli all’ultimo respiro, quando i biancorossi ospiti erano tutti protesi in avanti alla ricerca del gol vittoria che avrebbe permesso di rimanere appaiati al Frosinone, proprio in quel momento vincente a Castellammare di Stabia. A una giornata dal termine la situazione per la squadra allenata da Paolo Bianco è gravemente compromessa: per andare in Serie A venerdì prossimo il Monza dovrebbe battere l’Empoli impegnato disperatamente nella lotta per la salvezza, ma allo stesso tempo il Frosinone dovrebbe perdere in casa proprio contro il Mantova salvatosi oggi, ma che nutre speranze di play-off.

Dopo un primo tempo in cui il Monza è apparso stanco rispetto agli avversari, subendo due reti, nella ripresa grazie ai cambi i brianzoli hanno acciuffato il pareggio, ma all’ultimo minuto di recupero il match ha trovato la sua “sliding door”: da un gol salvato il Mantova ha trovato un gol ormai insperato. Era da 23 anni che i virgiliani non battevano i brianzoli tra le mura amiche.

Per questa importante sfida Bianco ha potuto disporre di tutti gli elementi in lista per la prima volta dall’inizio del campionato. Rispetto alla partita vinta col Modena ha inserito Lucchesi e Azzi al posto di Carboni e Bakoune. Il Mantova allenato da Francesco Modesto era privo degli infortunati Bonfanti, Meroni, Radaelli, Bragantini, Bianay, Muci, Mensah, Balcot e Ligue. Gli ex del Monza Mancuso e Marras sono partiti titolari.

Davanti ai 10491 spettatori del Danilo Martelli Pata Stadium, di cui oltre mille tifosi brianzoli, il Monza si rende subito pericoloso con Cutrone che dopo 1’ esatto prova il destro da poco fuori dall’area: la conclusione è però debole e Bardi blocca senza problemi. Passano pochi minuti ed è il Mantova a prendere il sopravvento. Al 9’ Thiam sbaglia il rinvio ma Mancuso non ne approfitta per la fretta di calciare col portiere avversario fuori dai pali: la palla passa a lato. Dopo un sinistro a giro del brianzolo Pessina che Bardi devia in tuffo in corner, il Mantova si rende pericoloso al 19’ con Mancuso che a tu per tu con Thiam gli spara addosso la sfera. Stessa cosa capita al 23’ con Marras, ma nel prosieguo dell’azione Kouda dal limite infila la sfera nell’angolino dove Thiam non può arrivare. Il Monza subisce il colpo e al 36’ patisce un altro contropiede del Mantova, che viene concluso a rete con una rasoiata a fil di palo di Mancuso. La reazione produce solo un tocco ravvicinato di Petagna che Castellini salva sulla linea di porta.

Nel secondo tempo il copione non cambia, anche se al 2’ Delli Carri, oggi in giornata no, in tuffo manda a lato. I giocatori brianzoli appaiono stanchi e Bianco provvede a un triplo cambio, inserendo Bakoune, Hernani e Caso per Delli Carri, Obiang e Colpani. Il Monza si sbilancia in avanti e fioccano le occasioni per i padroni di casa: due volte Marras e una volta Castellini non centrano lo specchio della porta da buona posizione. Al 20’ Mota sostituisce Azzi. Al 22’ Thiam blocca una conclusione di Mancuso dal limite. 1’ dopo Hernani stampa la palla sulla traversa. Al 24’ Cutrone spara incredibilmente alto da due passi. Al 26’ e al 27’ altre due conclusioni di Cutrone sono bloccate da Bardi. Al 28’ il mantovano Trimboli calcia a lato di poco. Alvarez rileva Petagna e il Monza accorcia: è il 33’ quando Ravanelli di testa spedisce la sfera sulla traversa e Lucchesi la ricolpisce di testa mandandola nel sacco. Al 40’ un destro di Caso viene parato in due tempi da Bardi. Al 41’ il Mantova colpisce clamorosamente la traversa interna con Paoletti. Al 43’ il Monza pareggia: un calcio di punizione di Hernani finisce sulla testa di Mota che infila Bardi. Nei 5’ di recupero arriva la “sliding door”: al 4’ Bardi compie un miracolo su una bordata di Bakoune e sul ribaltamento di fronte Benaissa beffa Thiam con un pallonetto.

In sala stampa Bianco è molto deluso: “Il primo tempo non è stato all’altezza della squadra. Abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, concedendo troppe ripartenze, da due delle quali son nati i loro gol. Alla fine però potevamo vincere e invece il destino ci ha pure tolto il pareggio. Cercheremo di vincere con l’Empoli e poi vedremo se dovremo disputare i play-off”.

Modesto ha parlato poco della partita, ma soprattutto della salvezza raggiunta dal Mantova: “La forza del Monza è anche nella panchina. È stata una partita bella, che abbiamo vinto grazie ai ragazzi in campo. Il merito della salvezza è soprattutto dei giocatori, che ora negli spogliatoi invece di festeggiare pensavano alla prossima partita perché hanno ancora fame”.