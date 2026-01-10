Il Monza condannato da un rigore annega nell’Entella

VIRTUS ENTELLA-MONZA 1-0

Anno nuovo, cattive nuove per il Monza, che esce sconfitto dal terreno sintetico dello Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, dove una Virtus Entella garibaldina si fa preferire per volitività. Contro i Diavoli neri del Tigullio la squadra allenata da Paolo Bianco ha fornito una prova opaca, con troppe sbavature e poca determinazione in area di rigore. È tornato il vecchio vizio di creare poche occasioni da gol e forse il mercato di riparazione invernale servirà per ingaggiare un “bomber” di razza.

Per la sfida contro i liguri Bianco non ha potuto disporre dello squalificato Izzo e degli infortunati Forson, Galazzi e Obiang. Rispetto alla formazione che ha vinto a Modena ha messo in campo il solo Delli Carri per Izzo. La Virtus Entella guidata da Andrea Chiappella era priva degli infortunati Dalla Vecchia e Tiritiello, ma ha schierato già titolare il neoacquisto Alborghetti.

Davanti ai 2485 spettatori dello Stadio Enrico Sannazzari, di cui oltre 600 di fede biancorossa, si assiste a un match vibrante ma un po’ povero di spunti significativi. Al 5’ un colpo di testa del brianzolo Colombo sfila a lato. Al 9’ su un corto disimpegno di Delli Carri si avventa il biancoceleste Debenedetti che prova a beffare Thiam con un pallonetto, ma il portiere senegalese riesce con la punta delle dita a evitare la “frittata”. Al 12’ e al 14’ si registrano due colpi di testa, uno per parte, di Debenedetti bloccato da Thiam e di Ravanelli che passa a lato. Al 21’ una conclusione da posizione defilata di Birindelli è respinta in corner dal portiere locale Colombi. Al 29’ si registra una palla vagante a mezza altezza al limite dell’area piccola biancorossa sulla quale nessuno dell’Entella interviene.

Il secondo tempo inizia con in campo il neoacquisto Hernani al posto di Colombo. Vista l’inefficacia dell’attacco brianzolo al 16’ Bianco opera il cambio dell’intero tridente d’attacco (Colpani, Alvarez e Petagna per Ciurria, Keita Baldè e Mota). Al 22’ Debenedetti dal limite calcia troppo debolmente per impensierire Thiam. Subito dopo Lucchesi subentra all’infortunato Ravanelli. Il Monza si rende pericoloso solo al 28’ con un cross di Azzi dalla sinistra per Alvarez che colpisce di testa mandando la sfera troppo centralmente. Al 36’ l’Entella conquista palla sulla tre quarti e va via in contropiede: Guiu arriva davanti a Thiam che lo abbatte e l’arbitro decreta il rigore che Franzoni trasforma dopo un primo tentativo fatto ripetere dall’arbitro. Nel finale il Monza si butta in avanti disperatamente ma i pochi cross sono preda della retroguardia locale.

In sala stampa Bianco ha ammesso che il suo Monza l’ha deluso: “L’Entella ha meritato la vittoria per l’atteggiamento avuto. A noi è mancata la prestazione: non possiamo approcciare in questo modo le partite e non possiamo correre meno degli altri. Dovevamo occupare di più l’area di rigore avversaria. Nel secondo tempo ho cambiato i tre davanti, che hanno fatto bene ma bisogna fare di più. Comunque non bisogna essere toppo negativi: in classifica abbiamo i punti che meritiamo di avere. Hernani? È arrivato solo ieri, ma allenato. È un giocatore di personalità, qualità e struttura, un giocatore che in questa squadra mancava”.

Chiappella è felicissimo dopo 7 gare senza successi: “Quella di oggi è stata una vittoria fondamentale, che gratifica i ragazzi che hanno dovuto digerire bocconi amari nelle scorse partite. Siamo riusciti a mettere in difficoltà una grande squadra come il Monza, meritandoci i 3 punti”.